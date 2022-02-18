Тутберидзе: Нахожусь в недоумении от оценки нашей работы Томасом Бахом

В ходе брифинга в пятницу глава МОК выразил недоумение тем, как холодно встретили тренеры Валиеву после ее произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
Позже тренер Александр Жулин написал пост в своем Instagram, в котором он встал на защиту своей коллеги Этери Тутберидзе. Специалист остался недоволен словами главы МОК. Он отметил, что Баху необходимо проанализировать свою позицию по отношению к Тутберидзе и Валиевой и не учить российского тренера манерам.
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«Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина.