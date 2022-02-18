Сколько медалей выиграет Россия на Олимпиаде 18 февраля: Большунов станет Королем лыж, парники сразятся с китайцами
До конца Игр осталось совсем чуть-чуть.
До конца Игр осталось совсем чуть-чуть.
Накануне последней олимпийской субботы сборная России идет на девятом месте в общем зачете.
А теперь разбираемся с программой завтрашнего дня.
Горные лыжи, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, конькобежный спорт.
8 комплектов наград в семи видах спорта:
Начнется соревновательный день с бобслея — в 04:30 по Москве следим за первыми спусками экипажей Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова. Затем придет время командного турнира горнолыжников, за выход в четвертьфинал сборная России поспорит с итальянцами. А в 09:00 стартует 50-километровый марафон, от России побегут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.
С 10:00 пойдут конькобежные масс-старты, за медали поборются Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова. 15:00 — начало финальных спусков в женских двойках, экипажи Надежды Сергеевой и Анастасии Макаровой пока далеко. Завершит олимпийскую субботу развязка в турнире парников: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят в последней разминке.
Год назад Александр Большунов был очень близок к тому, чтобы стать седьмым в истории «Королем лыж» (победы в скиатлоне и марафоне на одном ЧМ или ОИ), но из-за поломки палки финишировал вторым. В Пекине Сан Саныч вновь стал лучшим в скиатлоне — пришло время брать у норвежцев реванш.
Конькобежный масс-старт — дисциплина довольно молодая, но и в ней наши спортсмены уже брали медали: Елизавета Голубева была третьей на ЧМ, Руслан Захаров завоевывал бронзу ЧЕ. Шансы на награды есть и завтра, хотя конкуренция очень высока.
Главное событие вечера — финал турнира парников. В короткой программе наши были хороши (Тарасова/Морозов — вторые, Мишина/Галлямов — третьи), но хозяева Игр Суй/Хань откатались без единой помарки, установив новый мировой рекорд. Судьба золота решится после 16:00 по Москве.
Владимир Афанасьев