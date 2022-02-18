Сколько медалей выиграет Россия на Олимпиаде 18 февраля: Большунов станет Королем лыж, парники сразятся с китайцами

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
22:28 (мск), источник: Sport24

Сколько медалей выиграет Россия на Олимпиаде 18 февраля: Большунов станет Королем лыж, парники сразятся с китайцами

До конца Игр осталось совсем чуть-чуть.

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Накануне последней олимпийской субботы сборная России идет на девятом месте в общем зачете.

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А теперь разбираемся с программой завтрашнего дня.

Какие соревнования будут 19 февраля

Горные лыжи, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 19 февраля

8 комплектов наград в семи видах спорта:

  • Горные лыжи
  • Бобслей
  • Лыжные гонки
  • Керлинг
  • Фигурное катание
  • Фристайл
  • Конькобежный спорт

Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
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5
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Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 19 февраля

Начнется соревновательный день с бобслея — в 04:30 по Москве следим за первыми спусками экипажей Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова. Затем придет время командного турнира горнолыжников, за выход в четвертьфинал сборная России поспорит с итальянцами. А в 09:00 стартует 50-километровый марафон, от России побегут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.

С 10:00 пойдут конькобежные масс-старты, за медали поборются Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Елизавета Голубева и Елена Сохрякова. 15:00 — начало финальных спусков в женских двойках, экипажи Надежды Сергеевой и Анастасии Макаровой пока далеко. Завершит олимпийскую субботу развязка в турнире парников: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов выступят в последней разминке.

Источник: Sport24

Олимпиада-2022: расписание финалов 19 февраля

  • 05:25 — Фристайл, хафпайп. Мужчины
  • 06:37 — Горные лыжи, командный турнир
  • 09:00 — Лыжные гонки, марафон. Мужчины
  • 09:05 — Керлинг. Мужчины
  • 11:30 — Конькобежный спорт, масс-старт. Мужчины
  • 12:00 — Конькобежный спорт, масс-старт. Женщины
  • 14:00 — Фигурное катание. Пары
  • 16:30 — Бобслей, двойки. Женщины.

Шансы российских спортсменов на медали 19 февраля

Год назад Александр Большунов был очень близок к тому, чтобы стать седьмым в истории «Королем лыж» (победы в скиатлоне и марафоне на одном ЧМ или ОИ), но из-за поломки палки финишировал вторым. В Пекине Сан Саныч вновь стал лучшим в скиатлоне — пришло время брать у норвежцев реванш.

Конькобежный масс-старт — дисциплина довольно молодая, но и в ней наши спортсмены уже брали медали: Елизавета Голубева была третьей на ЧМ, Руслан Захаров завоевывал бронзу ЧЕ. Шансы на награды есть и завтра, хотя конкуренция очень высока.

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Главное событие вечера — финал турнира парников. В короткой программе наши были хороши (Тарасова/Морозов — вторые, Мишина/Галлямов — третьи), но хозяева Игр Суй/Хань откатались без единой помарки, установив новый мировой рекорд. Судьба золота решится после 16:00 по Москве.

Владимир Афанасьев

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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