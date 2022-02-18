«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале
Судьбу матча решили буллиты.
Судьбу матча решили буллиты.
«Матч, который не помешает “русскому медведю” взреветь», «Русские — худший кошмар шведов» — такие заголовки можно было найти в шведских СМИ накануне игры с Россией. Сказать, что шведские журналисты, равно как и болельщики, расстроены поражением в полуфинале, — не сказать ничего.
«Олимпийского финала для “Тре Крунур” не будет. Они проиграли в полуфинале со счетом 1:2 после сумасшедших буллитов против “любимой” команды России».
Российскую команду и правда можно назвать «любимой» для Швеции, наша сборная — неудобный соперник для шведов, лишь раз в истории Олимпийских игр Россия проигрывала в очных матчах. Как и предполагалось, матч был равным. Олимпийский полуфинал между «Тре Крунур» и Россией был настоящим триллером.
Второй период Швеция начала кошмарно. «У шведов были проблемы с преодолением российской обороны во втором периоде — зато в третьем команда забила долгожданный гол и сравняла счет».
«Мечты “Тре Крунур” об олимпийском финале рухнули».
«ROC c триллером вышла в финал после буллитов, а это означает, что Швеция теперь играет матч за бронзу против Словакии в субботу».
«Тре Крунур» выбыли после серии буллитов — впереди матч за бронзовые медали. Команды пробили по восемь буллитов, чтобы определить победителя. Швеция проиграла в олимпийском полуфинале России.
«Целеустремленный, плотный и ровный. Таким, по мнению экспертов, должен был стать матч олимпийского полуфинала между Швецией и Россией».
«Русские не были простой задачей для “Тре Крунур” в последние годы, и в сегодняшней встрече в олимпийском полуфинале российская команда также имела явное преимущество. Кроме того, это был первый раз на олимпийском турнире, когда Швеция уступала в счете».
Надежда Тонконог