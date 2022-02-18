«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Мужчины. 2-я попытка
Клеман Ноэль
Йоханнес Штрольц
Себастьян Фосс Сулевог
Результаты
Расписание событий
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 1-й заезд
Фристайл. Мужчины
19.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Бобслей. Мужчины
19.02скороЧетверка. Мужчины. 2-й заезд
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
19.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
19.02скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины
19.02скороМужчины. Финал
Коньки. Мужчины
19.02скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
19.02скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины
19.02скороЖенщины. Матч за 3-е место
Фигурное катание. Микст
19.02скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
19.02скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
19.02скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале

Судьбу матча решили буллиты.

Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Матч, который не помешает “русскому медведю” взреветь», «Русские — худший кошмар шведов» — такие заголовки можно было найти в шведских СМИ накануне игры с Россией. Сказать, что шведские журналисты, равно как и болельщики, расстроены поражением в полуфинале, — не сказать ничего.

Hockey Sverige:

«Олимпийского финала для “Тре Крунур” не будет. Они проиграли в полуфинале со счетом 1:2 после сумасшедших буллитов против “любимой” команды России».

Российскую команду и правда можно назвать «любимой» для Швеции, наша сборная — неудобный соперник для шведов, лишь раз в истории Олимпийских игр Россия проигрывала в очных матчах. Как и предполагалось, матч был равным. Олимпийский полуфинал между «Тре Крунур» и Россией был настоящим триллером.

Второй период Швеция начала кошмарно. «У шведов были проблемы с преодолением российской обороны во втором периоде — зато в третьем команда забила долгожданный гол и сравняла счет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Expressen:

«Мечты “Тре Крунур” об олимпийском финале рухнули».

«ROC c триллером вышла в финал после буллитов, а это означает, что Швеция теперь играет матч за бронзу против Словакии в субботу».

Читайте также
Фетисов рассказал, как сборной России переиграть финнов и стать чемпионами Олимпиады

Hockey News:

«Тре Крунур» выбыли после серии буллитов — впереди матч за бронзовые медали. Команды пробили по восемь буллитов, чтобы определить победителя. Швеция проиграла в олимпийском полуфинале России.

«Целеустремленный, плотный и ровный. Таким, по мнению экспертов, должен был стать матч олимпийского полуфинала между Швецией и Россией».

Sportbladet:

«Русские не были простой задачей для “Тре Крунур” в последние годы, и в сегодняшней встрече в олимпийском полуфинале российская команда также имела явное преимущество. Кроме того, это был первый раз на олимпийском турнире, когда Швеция уступала в счете».

Надежда Тонконог

Россия
2:1ОТ
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Швеция
Главные темы
Россия обыграла Швецию и сразится за золото Олимпийских игр
Китайцы с мировым рекордом обошли все три российские пары
Что сказали российские фигуристки после церемонии награждения
Игроки сборной России рассказали об эпичной победе над Швецией
Фетисов рассказал, как сборной России переиграть финнов и стать чемпионами Олимпиады
Российские хоккеисты — в финале Олимпиады: итоги дня в Пекине
Япония и Великобритания вышли в финал женского олимпийского турнира по керлингу
Сергеева и Беломестных поднялись на семь позиций после второй попытки на ОИ
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине
Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022
Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ
Сергей Ридзик — бронзовых дел мастер. Героическая история очередной медали
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Никита Нестеров поздравляет Ивана Федотова с выходом в финал хоккейного турнира
Как уничтожали Кулижникова. МОК оставил без олимпийской медали самого талантливого конькобежца в истории
Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх
«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде
Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ
В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»
Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне
Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й, Латыпов — 19-й
Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Тереза Йохауг: «Знаю, что в воскресенье бегу свою последнюю олимпийскую гонку»
Чемпионка без звёздочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее
«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады
Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
16Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал
20Пекин-2022: лучшие кадры 15 февраля
Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022
Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпийских игр
Сколько зарабатывает Александр Большунов и на что тратит деньги
Трусова должна была стать чемпионкой. Разбираемся, как судили девушек на Олимпиаде
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Олимпиада-2022. Россия — Швеция: прогнозы и ставки
Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч
Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли
Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде
«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь