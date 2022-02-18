«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале

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«Матч, который не помешает “русскому медведю” взреветь», «Русские — худший кошмар шведов» — такие заголовки можно было найти в шведских СМИ накануне игры с Россией. Сказать, что шведские журналисты, равно как и болельщики, расстроены поражением в полуфинале, — не сказать ничего.

Hockey Sverige:

«Олимпийского финала для “Тре Крунур” не будет. Они проиграли в полуфинале со счетом 1:2 после сумасшедших буллитов против “любимой” команды России».

Российскую команду и правда можно назвать «любимой» для Швеции, наша сборная — неудобный соперник для шведов, лишь раз в истории Олимпийских игр Россия проигрывала в очных матчах. Как и предполагалось, матч был равным. Олимпийский полуфинал между «Тре Крунур» и Россией был настоящим триллером.

Второй период Швеция начала кошмарно. «У шведов были проблемы с преодолением российской обороны во втором периоде — зато в третьем команда забила долгожданный гол и сравняла счет».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RPA8a6K-4ZY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Expressen:

«Мечты “Тре Крунур” об олимпийском финале рухнули».

«ROC c триллером вышла в финал после буллитов, а это означает, что Швеция теперь играет матч за бронзу против Словакии в субботу».

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Hockey News:

«Тре Крунур» выбыли после серии буллитов — впереди матч за бронзовые медали. Команды пробили по восемь буллитов, чтобы определить победителя. Швеция проиграла в олимпийском полуфинале России.

«Целеустремленный, плотный и ровный. Таким, по мнению экспертов, должен был стать матч олимпийского полуфинала между Швецией и Россией».

Sportbladet:

«Русские не были простой задачей для “Тре Крунур” в последние годы, и в сегодняшней встрече в олимпийском полуфинале российская команда также имела явное преимущество. Кроме того, это был первый раз на олимпийском турнире, когда Швеция уступала в счете».