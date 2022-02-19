«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
08:09скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
08:28скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
08:37скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
09:00скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины. Финал
09:50скороШвецияВеликобритания
Коньки. Мужчины
10:00скороМасс-старт. Мужчины. 2-й полуфинал
Коньки. Мужчины
10:00скороМасс-старт. Мужчины. 1-й полуфинал
Коньки. Женщины
10:45скороМасс-старт. Женщины. 1-й полуфинал
Коньки. Женщины
10:45скороМасс-старт. Женщины. 2-й полуфинал
Коньки. Мужчины
11:30скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
12:00скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
14:00скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороШвецияШвейцария
Фигурное катание. Микст
16:00скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
16:10скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
06:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона

Медалей могло быть больше. Но российские спортсмены всё равно молодцы.

Наверх
Источник: Рассылка

Российские биатлонисты выступили на Олимпиаде-2022 так, как никто не ожидал. И впервые за долгое время речь идёт о позитиве. Сборная России завоевала четыре медали — одно серебро и три бронзы — и едва не побила личный рекорд по количеству медалей. Немного обидно лишь оттого, что наград могло быть гораздо больше и у девушек, и у мужчин, если бы не пресловутый лишний промах. Какие же выводы можно сделать по итогам Олимпиады-2022?

Хорошая подготовка

Как бы мы иногда ни посмеивались над сборной России, бесспорным является тот факт, что команда реально подготовилась к Олимпиаде, улучшив свои результаты. Особенно это заметно по ходу, который показывали спортсмены. В наших медальных эстафетах и девушки, и мужчины были лидерами по скорости на одном из кругов своего этапа. А Логинов и Резцова вообще входили в тройку лучших биатлонистов в командных гонках.

Собственно, такой подъём в форме отразился и на результатах, пускай и не всей команды. Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми призёрами Олимпиады, Александр Логинов — двукратным, а Эдуард Латыпов — трёхкратным. Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина увозят домой бронзу и серебро, Светлана Миронова и Ирина Казакевич — серебро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действительно, эта Олимпиада стала для сборной России по биатлону одной из лучших по количеству медалей. Максимум россияне завоёвывали пять медалей, это было в 1994 и 2006 годах. Если не считать Сочи, где было выиграно четыре медали (две оспариваются), то наши биатлонисты показали третий результат в истории. Правда, в те годы у нас всё-таки были золотые медали, без которых, увы, обошлось в этот раз. Но, кажется, что после той ямы, в которой находился долгие годы наши биатлон, это довольно хороший результат.

Неудачная стрельба

Главным страхом не только для болельщиков и тренеров, но и для самих биатлонистов, кажется, стала стрельба. Наши биатлонисты и так не радовали точностью на этапах Кубка мира, но Олимпиаде случилось что-то невообразимое. В первых гонках наши девушки едва не установили антирекорды по стрельбе. Да и в целом в сборной России и у мужчин, и у женщин на ноль в гонках работал только Максим Цветков, и то не всегда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, собирались со стрельбой россияне в основном на командные гонки. Там число промахов было значительно меньше, но тем не менее казусы случались. У женщин Светлана Миронова зашла на круг, у мужчин — Эдуард Латыпов на два, причём в решающий момент. Именно стрельба во многом подводила наших спортсменов и не давала им претендовать на медали, когда это было возможно. Недаром уж слишком часто стала повторяться фраза: «В одном выстреле от медали». Она вполне могла бы стать девизом нашей команды на Играх.

Упущенные шансы

Кажется, Олимпиада-2022 могла бы стать для сборной России идеальной, если бы не упущенные шансы. Во многом из-за стрельбы.

Главной досадой тут, наверное, стало выступление Кристины Резцовой. Россиянка ехала на Олимпиаду в статусе лидера команды и в этом звании провела все гонки, явно доминируя в женской сборной. Многие рассчитывали, что с Игр Кристина привезёт личную медаль. Анфиса Резцова ставила на бронзу. И Кристина почти в каждой гонке претендовала на медаль, но, увы, подводила стрельба. Как итог — в двух личных гонках она была в топ-6, в одной в топ-10 и лишь однажды замкнула топ-25.

Сама Кристина, кажется, не расстроилась, что не уехала с личной медалью. Она вполне довольна своим результатом, по сути, таким же, как был по ходу всего сезона. Ведь личная медаль у россиянки пока всего одна.

«Как я опишу эту Олимпиаду? Очень много мыслей разных, но для меня эта Олимпиада под названием “статистика — вещь упрямая”. Все мои результаты как были в этом сезоне, так ничего и не поменялось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону», — признаётся Резцова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свои шансы упускал и Александр Логинов. Несколько раз россиянин был очень близок к подиуму, но, увы, сам лишал себя наград из-за нестабильной стрельбы. У Логинова в итоге всего один результат в топ-10, один в топ-15 и два вне первой двадцатки, и это при том, что по чистому ходу россиянин был одним из лидеров. Но главное, что Логинов собрался в важнейших гонках — мужской и смешанной эстафетах, где почти идеально проводил свои этапы. Во многом благодаря ему команда смогла рассчитывать на медали.

В шаге от медалей, подобно Логинову, оставался и Латыпов. У россиянина два 11-х места и одно 20-е в личной гонке. Тем не менее, в отличие от остальных, всё-таки дошёл до личной медали — бронзы в пасьюте.

У мужчин серьёзно радовал Максим Цветков, поехавший на Олимпиаду благодаря упорной работе. Россиянину дважды немного не повезло: в индивидуальной гонке и спринте он остановился в шаге от подиума, на четвёртом месте. Но тут, скорее, сперва об упущенном шансе, а потом о невезении. Пускай ход у россиянина в гонках был и не лучшим, Максим выдавал идеальную работу на рубеже, конечно, если не вмешивались погодные условия или ажиотаж гонки. Тем не менее свою медаль Цветков всё-таки взял в составе эстафеты. И, несмотря на всё это, Олимпиада стала действительно успешной для нас. Посмотрим, что будет в Милане.

Татьяна Постникова

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
Главные темы
Россия идет на рекорд по медалям. Китай может обогнать США
«Статистика – вещь упрямая». Итоги ОИ для российского биатлона
Большунов, Клебо и марафон – финальная дуэль этой Олимпиады
«Тролли в бан!» Монолог Степановой о хейте и критике спортсменов
Бородавко о сокращении марафона: «Абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики»
Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе
Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён
Новозеландский фристайлист Портеус стал олимпийским чемпионом в хафпайпе
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале
Тутберидзе: Нахожусь в недоумении от оценки нашей работы Томасом Бахом
Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!
«Пока не пришло осознание, что мы сотворили». Хоккеисты сборной России — об эпичной победе над Швецией на Олимпиаде
Фетисов рассказал, как сборной России переиграть финнов и стать чемпионами Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Никита Нестеров поздравляет Ивана Федотова с выходом в финал хоккейного турнира
Российский фристайлист Буров рассказал об объятиях с украинцем Абраменко
Российские хоккеисты — в финале Олимпиады: итоги дня в Пекине
Япония и Великобритания вышли в финал женского олимпийского турнира по керлингу
Щербакова хочет на чемпионат мира, а Трусова — домашней еды. Что сказали российские медалистки после церемонии награждения
Сергеева и Беломестных поднялись на семь позиций после второй попытки на ОИ
Китайцы с мировым рекордом обошли все три российские пары. Ждем завтра медалей
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
В ISU объяснили, почему Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Вэньцзин Суй и Хань Цун установили мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2022
Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили личный рекорд в короткой программе на ОИ
Сергей Ридзик — бронзовых дел мастер. Героическая история очередной медали
Как уничтожали Кулижникова. МОК оставил без олимпийской медали самого талантливого конькобежца в истории
Камила Валиева будет представлена к государственной награде
Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал со Швецией на Олимпийских играх
«Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери». Ридзик сквозь слезы обратился к жене на Олимпиаде
Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
16Россия обыграла Данию и вышла в полуфинал
20Пекин-2022: лучшие кадры 15 февраля
Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Опубликованы составы сборных России и Норвегии на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ
В МОК обсудят вопрос участия несовершеннолетних в Олимпийских играх
Чернышенко о словах Баха про окружение Валиевой: «Разочарованы, что он создает вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает как голос МОК»
Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й, Латыпов — 19-й
Нидерландский конькобежец Крол выиграл золото Олимпиады на дистанции 1000 м, Муштаков занял 8-е место
Тереза Йохауг: «Знаю, что в воскресенье бегу свою последнюю олимпийскую гонку»
Чемпионка без звездочки. Почему провал Валиевой на Олимпиаде сделает её только сильнее
«Русские — худший кошмар». В Швеции боятся встречи с нашими в полуфинале Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь