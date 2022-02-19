«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона

Источник: Рассылка

Российские биатлонисты выступили на Олимпиаде-2022 так, как никто не ожидал. И впервые за долгое время речь идёт о позитиве. Сборная России завоевала четыре медали — одно серебро и три бронзы — и едва не побила личный рекорд по количеству медалей. Немного обидно лишь оттого, что наград могло быть гораздо больше и у девушек, и у мужчин, если бы не пресловутый лишний промах. Какие же выводы можно сделать по итогам Олимпиады-2022?

Хорошая подготовка

Как бы мы иногда ни посмеивались над сборной России, бесспорным является тот факт, что команда реально подготовилась к Олимпиаде, улучшив свои результаты. Особенно это заметно по ходу, который показывали спортсмены. В наших медальных эстафетах и девушки, и мужчины были лидерами по скорости на одном из кругов своего этапа. А Логинов и Резцова вообще входили в тройку лучших биатлонистов в командных гонках.

Собственно, такой подъём в форме отразился и на результатах, пускай и не всей команды. Максим Цветков и Карим Халили стали бронзовыми призёрами Олимпиады, Александр Логинов — двукратным, а Эдуард Латыпов — трёхкратным. Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина увозят домой бронзу и серебро, Светлана Миронова и Ирина Казакевич — серебро.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaChIaDMG4O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Действительно, эта Олимпиада стала для сборной России по биатлону одной из лучших по количеству медалей. Максимум россияне завоёвывали пять медалей, это было в 1994 и 2006 годах. Если не считать Сочи, где было выиграно четыре медали (две оспариваются), то наши биатлонисты показали третий результат в истории. Правда, в те годы у нас всё-таки были золотые медали, без которых, увы, обошлось в этот раз. Но, кажется, что после той ямы, в которой находился долгие годы наши биатлон, это довольно хороший результат.

Неудачная стрельба

Главным страхом не только для болельщиков и тренеров, но и для самих биатлонистов, кажется, стала стрельба. Наши биатлонисты и так не радовали точностью на этапах Кубка мира, но Олимпиаде случилось что-то невообразимое. В первых гонках наши девушки едва не установили антирекорды по стрельбе. Да и в целом в сборной России и у мужчин, и у женщин на ноль в гонках работал только Максим Цветков, и то не всегда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ6b582IMjM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ6b582IMjM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ6b582IMjM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, собирались со стрельбой россияне в основном на командные гонки. Там число промахов было значительно меньше, но тем не менее казусы случались. У женщин Светлана Миронова зашла на круг, у мужчин — Эдуард Латыпов на два, причём в решающий момент. Именно стрельба во многом подводила наших спортсменов и не давала им претендовать на медали, когда это было возможно. Недаром уж слишком часто стала повторяться фраза: «В одном выстреле от медали». Она вполне могла бы стать девизом нашей команды на Играх.

Упущенные шансы

Кажется, Олимпиада-2022 могла бы стать для сборной России идеальной, если бы не упущенные шансы. Во многом из-за стрельбы.

Главной досадой тут, наверное, стало выступление Кристины Резцовой. Россиянка ехала на Олимпиаду в статусе лидера команды и в этом звании провела все гонки, явно доминируя в женской сборной. Многие рассчитывали, что с Игр Кристина привезёт личную медаль. Анфиса Резцова ставила на бронзу. И Кристина почти в каждой гонке претендовала на медаль, но, увы, подводила стрельба. Как итог — в двух личных гонках она была в топ-6, в одной в топ-10 и лишь однажды замкнула топ-25.

Сама Кристина, кажется, не расстроилась, что не уехала с личной медалью. Она вполне довольна своим результатом, по сути, таким же, как был по ходу всего сезона. Ведь личная медаль у россиянки пока всего одна.

«Как я опишу эту Олимпиаду? Очень много мыслей разных, но для меня эта Олимпиада под названием “статистика — вещь упрямая”. Все мои результаты как были в этом сезоне, так ничего и не поменялось. Ни в лучшую, ни в худшую сторону», — признаётся Резцова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZE62DdIuQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZE62DdIuQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZE62DdIuQ0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Свои шансы упускал и Александр Логинов. Несколько раз россиянин был очень близок к подиуму, но, увы, сам лишал себя наград из-за нестабильной стрельбы. У Логинова в итоге всего один результат в топ-10, один в топ-15 и два вне первой двадцатки, и это при том, что по чистому ходу россиянин был одним из лидеров. Но главное, что Логинов собрался в важнейших гонках — мужской и смешанной эстафетах, где почти идеально проводил свои этапы. Во многом благодаря ему команда смогла рассчитывать на медали.

В шаге от медалей, подобно Логинову, оставался и Латыпов. У россиянина два 11-х места и одно 20-е в личной гонке. Тем не менее, в отличие от остальных, всё-таки дошёл до личной медали — бронзы в пасьюте.

У мужчин серьёзно радовал Максим Цветков, поехавший на Олимпиаду благодаря упорной работе. Россиянину дважды немного не повезло: в индивидуальной гонке и спринте он остановился в шаге от подиума, на четвёртом месте. Но тут, скорее, сперва об упущенном шансе, а потом о невезении. Пускай ход у россиянина в гонках был и не лучшим, Максим выдавал идеальную работу на рубеже, конечно, если не вмешивались погодные условия или ажиотаж гонки. Тем не менее свою медаль Цветков всё-таки взял в составе эстафеты. И, несмотря на всё это, Олимпиада стала действительно успешной для нас. Посмотрим, что будет в Милане.