Американский фигурист Риппон о Трусовой: «Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание»
Американский фигурист Адам Риппон высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой после серебра на Олимпийских играх в Пекине.
Американский фигурист Адам Риппон высказался об эмоциях российской фигуристки Александры Трусовой после серебра на Олимпийских играх в Пекине.
«Это такой позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна была стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание», — заявил Риппон.