Новозеландский фристайлист Портеус стал олимпийским чемпионом в хафпайпе
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Новозеландский фристайлист Нико Портеус завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп».
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Новозеландский фристайлист Нико Портеус завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп».
В лучшей из трех попыток победитель показал результат 93,00 балла. Второе место занял американец Дэвид Уайз (90,75), третьим стал его соотечественник Алекс Феррейра (86,75). Российские спортсмены не участвовали в данной дисциплине.