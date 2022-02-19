Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов

Казалось бы, только вчера Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выносили флаг ОКР на церемонии открытия — а до конца Олимпиады уже осталось два дня. Последние выходные, как правило, собирают самые престижные виды — 50-километровый и 30-километровый марафоны в лыжах, хоккейный финал, последний вид в фигурном катании (правда, на этот раз это пары, а не женщины). Смотрим, что интересного может произойти в медальном зачете в финишном створе медальной гонки.

Россия идет на рекорд и выиграет зачет по серебру и бронзе

Если говорить о России, то главная интрига для нас — удастся ли установить медальный рекорд в истории сборной и выполнить медальный план ОКР (30 медалей). Рекорд образца Сочи — также 30 медалей (11−10−9), но после всех пересмотров понять, сколько мы там на самом деле завоевали, очень сложно. В вечер после завершения той Олимпиады у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей — так что хорошо бы вообще побить тот результат сейчас, и завоевать более 33 наград.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaH44KyMScE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaH44KyMScE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaH44KyMScE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Championat.com / Чемпионат (@championat_com)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент у нас 27 медалей (5−9−13), и все шансы побить оба рекорда есть. Гарантирована медаль в мужском хоккее, где Россия вышла в финал и встретится с Финляндией. Сегодня пройдет мужской лыжный марафон, где мы можем рассчитывать на победу и другие медали. Сегодня завершаются соревнования пар, где с огромной вероятностью у россиян будут две медали. Могут приятно удивить масс-старты в конькобежном спорте и стрельнуть бобслей — это если мы идем на изначальный рекорд Сочи-2014.

Одно плохо — по победам лучшее достижение точно недостижимо. В Лиллихаммере-1994 было 11 золотых медалей, а разыгрываемых комплектов почти в два раза меньше (61 против 109). Так что в принципе сравнивать рекорды разных лет по наградам — дело спорное.

Ведем в борьбе за «дерево»

Если произойдет что-то невероятное, то на выходных Россия может даже побороться за третье место в медальном зачете. Надо выигрывать пары фигуристов, хоккей, мужской марафон в лыжах — и добирать еще где-то. Либо победят наши лыжницы, либо конькобежцы, а может, бобслеисты. Тогда с 9 золотыми в теории мы еще можем рвануть сильно наверх.

Ну и как отдельный бонус — нам нет равных в борьбе за четвертые места. Их у России сейчас 11. Ближайшие к нам преследователи — Австрия и Германия с 8 «деревянными» медалями. По серебру мы делим первое место с США, по бронзе — с Канадой. Но есть все шансы опередить соперников и там, и там. По общему количеству медалей мы почти наверняка финишируем вторыми вслед за норвежцами, которые реализуют все прогнозы о своем триумфе в командном зачете Пекина-2022.

Китай vs США

Удивительный сюжет разворачивается на наших глазах вверху таблицы. Китай, который еще лет десять назад только начинал бороться с американцами на летних Олимпиадах, сегодня может обойти США на зимних Играх. Перед Пекином-2022 к китайской сборной наблюдался скепсис — казалось, хозяева нигде не прибавили, никаких конкурентоспособных биатлонистов и лыжников у них не появилось. Но за два дня до церемонии закрытия КНР идет на четвертом месте в командной таблице, намного выше других вроде как более «зимних держав». И заходит на обгон американцев.

У китайцев есть еще борьба за золото в парах в фигурном катании, где Суй/Хань лидируют после короткой программы, в двух баллах за ними две российские пары Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов. Первый день вызвал вопросы по судейству, и в спорной ситуации судьи могут попытаться дотащить китайцев до золота. Легенды фигурного катания, которые вчера вызвали экстаз на трибунах, могут принести хозяевам девятое золото. У американцев была возможность ответить лыжным хафпайпом, но двух американцев сегодня утром оставил позади новозеландец Портеус. Это открывает Китаю дорогу к третьему месту зачета — правда, есть шведы с финалом в керлинге, да и мы (вдруг повезет, и мы соберем золотой урожай в этот уик-энд).

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Норвегия уничтожает

По сути выиграла медальный зачет досрочно Норвегия — благодаря нам у норвежцев просели лыжи, но они добрали свое биатлоном и мультимедалистами Бе с Ройселанн. Нагребли викинги золота и в лыжном двоеборье, и в прыжках с трамплина, и даже во фристайлерском биг-эйре. К сожалению, обыграли нас скандинавские конькобежцы в финале командной гонки преследования. Канонически наши отдали норвежцам мужскую биатлонную эстафету — на последнем рубеже, имея минутное преимущество. Даже две эти победы могли серьезно поменять расклад в зачете. А теперь для полного счастья лидерам осталось выиграть микст в горнолыжном спорте.

15 золотых медалей — абсолютный рекорд зимних Олимпиад, предыдущий также принадлежал Норвегии. В Пхенчхане гимн родоначальников зимнего спорта звучал 14 раз. Но опять же, новые рекорды — следствие расширения программы Игр.