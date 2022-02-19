Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
11
2Германия
10
7
5
9Россия
5
9
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Биатлон
Эстафета. Женщины. 4 х 6 км
Швеция
Россия
Германия
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
07:00скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Горные лыжи. Микст
07:40скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
08:09скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
08:28скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
08:37скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Мужчины
09:00скороМасс-старт, 50 км (С). Мужчины
Керлинг. Мужчины. Финал
09:50скороШвецияВеликобритания
Коньки. Мужчины
11:30скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
12:00скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
14:00скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороШвецияШвейцария
Фигурное катание. Микст
16:00скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
16:10скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
08:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов

Расклады по итогам Олимпиады могут сильно поменяться в последние выходные.

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Источник: Reuters

Казалось бы, только вчера Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев выносили флаг ОКР на церемонии открытия — а до конца Олимпиады уже осталось два дня. Последние выходные, как правило, собирают самые престижные виды — 50-километровый и 30-километровый марафоны в лыжах, хоккейный финал, последний вид в фигурном катании (правда, на этот раз это пары, а не женщины). Смотрим, что интересного может произойти в медальном зачете в финишном створе медальной гонки.

Россия идет на рекорд и выиграет зачет по серебру и бронзе

Если говорить о России, то главная интрига для нас — удастся ли установить медальный рекорд в истории сборной и выполнить медальный план ОКР (30 медалей). Рекорд образца Сочи — также 30 медалей (11−10−9), но после всех пересмотров понять, сколько мы там на самом деле завоевали, очень сложно. В вечер после завершения той Олимпиады у российской команды было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей — так что хорошо бы вообще побить тот результат сейчас, и завоевать более 33 наград.

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На данный момент у нас 27 медалей (5−9−13), и все шансы побить оба рекорда есть. Гарантирована медаль в мужском хоккее, где Россия вышла в финал и встретится с Финляндией. Сегодня пройдет мужской лыжный марафон, где мы можем рассчитывать на победу и другие медали. Сегодня завершаются соревнования пар, где с огромной вероятностью у россиян будут две медали. Могут приятно удивить масс-старты в конькобежном спорте и стрельнуть бобслей — это если мы идем на изначальный рекорд Сочи-2014.

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Одно плохо — по победам лучшее достижение точно недостижимо. В Лиллихаммере-1994 было 11 золотых медалей, а разыгрываемых комплектов почти в два раза меньше (61 против 109). Так что в принципе сравнивать рекорды разных лет по наградам — дело спорное.

Ведем в борьбе за «дерево»

Если произойдет что-то невероятное, то на выходных Россия может даже побороться за третье место в медальном зачете. Надо выигрывать пары фигуристов, хоккей, мужской марафон в лыжах — и добирать еще где-то. Либо победят наши лыжницы, либо конькобежцы, а может, бобслеисты. Тогда с 9 золотыми в теории мы еще можем рвануть сильно наверх.

Ну и как отдельный бонус — нам нет равных в борьбе за четвертые места. Их у России сейчас 11. Ближайшие к нам преследователи — Австрия и Германия с 8 «деревянными» медалями. По серебру мы делим первое место с США, по бронзе — с Канадой. Но есть все шансы опередить соперников и там, и там. По общему количеству медалей мы почти наверняка финишируем вторыми вслед за норвежцами, которые реализуют все прогнозы о своем триумфе в командном зачете Пекина-2022.

Китай vs США

Удивительный сюжет разворачивается на наших глазах вверху таблицы. Китай, который еще лет десять назад только начинал бороться с американцами на летних Олимпиадах, сегодня может обойти США на зимних Играх. Перед Пекином-2022 к китайской сборной наблюдался скепсис — казалось, хозяева нигде не прибавили, никаких конкурентоспособных биатлонистов и лыжников у них не появилось. Но за два дня до церемонии закрытия КНР идет на четвертом месте в командной таблице, намного выше других вроде как более «зимних держав». И заходит на обгон американцев.

У китайцев есть еще борьба за золото в парах в фигурном катании, где Суй/Хань лидируют после короткой программы, в двух баллах за ними две российские пары Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов. Первый день вызвал вопросы по судейству, и в спорной ситуации судьи могут попытаться дотащить китайцев до золота. Легенды фигурного катания, которые вчера вызвали экстаз на трибунах, могут принести хозяевам девятое золото. У американцев была возможность ответить лыжным хафпайпом, но двух американцев сегодня утром оставил позади новозеландец Портеус. Это открывает Китаю дорогу к третьему месту зачета — правда, есть шведы с финалом в керлинге, да и мы (вдруг повезет, и мы соберем золотой урожай в этот уик-энд).

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Норвегия уничтожает

По сути выиграла медальный зачет досрочно Норвегия — благодаря нам у норвежцев просели лыжи, но они добрали свое биатлоном и мультимедалистами Бе с Ройселанн. Нагребли викинги золота и в лыжном двоеборье, и в прыжках с трамплина, и даже во фристайлерском биг-эйре. К сожалению, обыграли нас скандинавские конькобежцы в финале командной гонки преследования. Канонически наши отдали норвежцам мужскую биатлонную эстафету — на последнем рубеже, имея минутное преимущество. Даже две эти победы могли серьезно поменять расклад в зачете. А теперь для полного счастья лидерам осталось выиграть микст в горнолыжном спорте.

15 золотых медалей — абсолютный рекорд зимних Олимпиад, предыдущий также принадлежал Норвегии. В Пхенчхане гимн родоначальников зимнего спорта звучал 14 раз. Но опять же, новые рекорды — следствие расширения программы Игр.

Дмитрий Кузнецов

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XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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