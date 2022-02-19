Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён

«Ребята, главная новость. У нас тут ветрище сильный. Принимается решение, может быть, гонку перенесут. Ждём информации, будет ли она сегодня или, может быть, завтра. Сейчас будет принято решение, состоится ли в эти сроки, в 9:00 по Москве, лыжная гонка на 50 км у мужчин», — сказал Губерниев на видео в своём телеграм-канале.