«Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

— Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры!

У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах, включая этот, вы ещё себя чувствуете как камчатский медведь в заповеднике — уверенными в собственном праве и без опаски. Мне, видимо, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете — как в зоопарк с экзотическими животными хожу.

Что заставляет анонимных персонажей день за днём упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?

Кроме как на некоторых, в основном западных, журналистов, которые пишут откровенную чушь. Вроде Томаса Петерссона из шведской [газеты-таблоида] Expressen. Он, кстати, обертролль: ему дали трибуну, чтобы атаковать с неё всех подряд. Может, это он в̶ ̶п̶о̶д̶ъ̶е̶з̶д̶е̶ ̶г̶а̶д̶и̶т̶ в пабликах и в России ненависть разводит? Томас, перелогиньтесь немедленно!

Троллинг и буллинг — проблемы не только российского интернета. Я перекинулась парой слов на Олимпиаде с Джесси Диггинс, она говорит, что уже много лет вообще ничего о себе в интернете не читает. Я, наверное, в силу молодости пока интересуюсь. Примерно раз в месяц прошу сделать мне обезличенную подборку наиболее типичного хейта. Вот «хит-парад» из недавнего:

«Кто она такая, чтобы вообще высказываться?»

«Какую чушь она несёт, у неё с мозгами всё совсем плохо!» (не то что у меня, анонимного, но познавшего)

«К власти и начальству подлизывается, карьеристка!».

Как насчёт простого решения: «Я с вами не согласен, но уважаю ваше право на собственное мнение?»

Вежливых и умеющих приводить аргументы критиков я готова выслушать. Троллей — не собираюсь. В бан!