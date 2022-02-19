Трехкратный чемпион Большунов и серебро фигуристов: итоги дня в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Трехкратный чемпион Большунов и серебро фигуристов: итоги дня в Пекине

В субботу 19 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли семь комплектов медалей, а также определились бронзовые призеры женского турнира по керлингу и мужского по хоккею.

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Первым чемпионом дня стал новозеландский фристайлист Нико Портеус, одержавший победу в хафпайпе. Второе место занял американец Дэвид Уайз, третьим стал его соотечественник Алекс Феррейра.

Российский лыжник Александр Большунов стал трехкратным чемпионом Игр в Пекине, выиграв золото в лыжном марафоне. Стоит отметить, что спортсмены вышли на старт позже запланированного, а сама гонка была сокращена с 50 до 28.4 км из-за погодных условий. Серебряным призером стал еще один россиянин Иван Якимушкин. Бронзовую медаль завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россияне Артем Мальцев и Денис Спицов заняли 4-е и 6-е места соответственно.

Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал чемпионом в масс-старте. Серебро у представителя Южной Кореи Чхун Чжэ Вона, бронзовым призером стал его соотечественник Ли Сын Хун. Россиянин Даниил Алдошкин занял 6-е место.

Конькобежка из Нидерландов Ирене Схаутен выиграла золото в масс-старте. Себеряную медаль завоевала канадка Ивани Блонден, бронза у итальянки Франчески Лоллобриджиды. Россиянка Елизавета Голубева заняла 16-е место.

Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золотые медали Игр в Пекине. В финале шведские керлингисты победили сборную Великобритании со счетом 5:4.

Завершились соревнования фигуристов в парном катании. Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевал серебряные медали. Еще одна российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остановились в шаге от медали, завершив соревнования на четвертом месте. Победу праздновали фигуристы из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, ставшие олимпийскими чемпионами.

Российские бобслеистки остались без медалей в соревнованиях двоек. Первую и вторую ступени пьедестала почета заняли немецкие экипажи, бронза у американских бобслеисток. Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли 9-е место, Анастасия Макарова и Елена Мамедова стали 19-ми.

Женская сборная Швеции по керлингу завоевала бронзовые медали Олимпиады. В матче за третье место шведки обыграли Швейцарию со счетом 9:7.

Словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Игр. В матче за третье место словаки обыграли сборную Швеции со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Напомним, что в финале Олимпийского хоккейного турнира сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 7:10 мск.

По итогам дня сборная России занимает 8-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

19 февраля в Пекине: лучшие фото

Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
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Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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