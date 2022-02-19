Трехкратный чемпион Большунов и серебро фигуристов: итоги дня в Пекине

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Первым чемпионом дня стал новозеландский фристайлист Нико Портеус, одержавший победу в хафпайпе. Второе место занял американец Дэвид Уайз, третьим стал его соотечественник Алекс Феррейра.

Российский лыжник Александр Большунов стал трехкратным чемпионом Игр в Пекине, выиграв золото в лыжном марафоне. Стоит отметить, что спортсмены вышли на старт позже запланированного, а сама гонка была сокращена с 50 до 28.4 км из-за погодных условий. Серебряным призером стал еще один россиянин Иван Якимушкин. Бронзовую медаль завоевал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россияне Артем Мальцев и Денис Спицов заняли 4-е и 6-е места соответственно.

Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал чемпионом в масс-старте. Серебро у представителя Южной Кореи Чхун Чжэ Вона, бронзовым призером стал его соотечественник Ли Сын Хун. Россиянин Даниил Алдошкин занял 6-е место.

Конькобежка из Нидерландов Ирене Схаутен выиграла золото в масс-старте. Себеряную медаль завоевала канадка Ивани Блонден, бронза у итальянки Франчески Лоллобриджиды. Россиянка Елизавета Голубева заняла 16-е место.

Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золотые медали Игр в Пекине. В финале шведские керлингисты победили сборную Великобритании со счетом 5:4.

Завершились соревнования фигуристов в парном катании. Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевал серебряные медали. Еще одна российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остановились в шаге от медали, завершив соревнования на четвертом месте. Победу праздновали фигуристы из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, ставшие олимпийскими чемпионами.

Российские бобслеистки остались без медалей в соревнованиях двоек. Первую и вторую ступени пьедестала почета заняли немецкие экипажи, бронза у американских бобслеисток. Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли 9-е место, Анастасия Макарова и Елена Мамедова стали 19-ми.

Женская сборная Швеции по керлингу завоевала бронзовые медали Олимпиады. В матче за третье место шведки обыграли Швейцарию со счетом 9:7.

Словацкие хоккеисты стали бронзовыми призерами Игр. В матче за третье место словаки обыграли сборную Швеции со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Напомним, что в финале Олимпийского хоккейного турнира сборная России сыграет с командой Финляндии. Матч пройдет в воскресенье и начнется в 7:10 мск.

По итогам дня сборная России занимает 8-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

19 февраля в Пекине: лучшие фото

Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.