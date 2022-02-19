Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе

Напомним, Бах заявил, что Камилу Валиеву холодно встретили со льда ее тренеры. Он назвал эту ситуацию жестом разъединения.

«Спасибо всем большое за поддержку! Все-таки россияне — потрясающие люди. Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!» — написал Жулин.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.