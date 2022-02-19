Елена Вяльбе: «Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит»

«С одной стороны, ребята не очень довольны, другие команды, кроме Норвегии — тоже. Наше мнение — надо было перенести на завтра, на раннее утро. Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит. Норвежцы уже давали информацию в жюри, что он на 50 км не будет стартовать», — сказала Вяльбе.