Плющенко предположил, что Щербакова завершит карьеру

Думаю, Щербакова не продолжит карьеру, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни
Евгений Плющенкодвукратный олимпийский чемпион
Щербакова стала победительницей Олимпиады с суммой в 255,95 балла. Трусова показала второй результат (251,73 балла), но стала лучшей в произвольной программе. После окончания турнира у Трусовой случился нервный срыв. Валиева победила в короткой программе, но провалила произвольную, заняв итоговое четвертое место.
Убежден, что Трусова и Валиева — не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы
Евгений Плющенкодвукратный олимпийский чемпион
Валиева на Олимпиаде в Пекине оказалась в центре допингового скандала. После победы в командном турнире стало известно о положительной допинг-пробе 15-летний спортсменки, сданной в декабре 2021-го.