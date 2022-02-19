Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.
Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.
Россию в масс-старте представляют: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Денис Спицов.