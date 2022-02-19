Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
10
7
5
8Россия
6
10
13
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Женщины. Финал
Чхве Мин Чон
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Результаты
Шорт-трек
Командная гонка 5 000 м. Мужчины. Финал
Канада
Корея
Италия
Результаты
Фристайл
Акробатика. Мужчины. Финал 2
Ци Гуанпу
Александр Абраменко
Илья Буров
Результаты
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия
Швейцария
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Мужчины. Финал
Норвегия
Финляндия
Россия
Результаты
Лыжные гонки
Командный спринт (К). Женщины. Финал
Германия
Швеция
Россия
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Финал
09:50скороШвецияВеликобритания
Коньки. Мужчины
11:30скороМасс-старт. Мужчины. Финал
Коньки. Женщины
12:00скороМасс-старт. Женщины. Финал
Фигурное катание. Микст
14:00скороПары. Микст. Произвольная программа
Бобслей. Женщины
15:00скороДвойка. Женщины. 3-й заезд
Керлинг. Женщины. Матч за 3-е место
15:05скороШвецияШвейцария
Фигурное катание. Микст
16:00скороПары. Микст. Итог
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место
16:10скороШвецияСловакия
Бобслей. Женщины
16:30скороДвойка. Женщины. 4-й заезд
Керлинг. Женщины
20.02скороЖенщины. Финал
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
11:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел завершить масс-старт свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters

Он снялся, пройдя половину дистанции. Ранее организаторы сократили дистанцию марафона с 50 до 30 км.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Рекордсмен среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира. Победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезонов-2018/2019, 2021/2022.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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