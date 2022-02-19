Конькобежец Свингс принес Бельгии вторую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр
Бельгийский конькобежец Барт Свингс завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте.
Бельгийский конькобежец Барт Свингс завоевал золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте.
Для Бельгии это второе золото в истории зимних Олимпийских игр — первое в 1948 году завоевали фигуристы Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье.
Серебро в масс-старте завоевал кореец Чой Джэ Вон, замкнул тройку призеров еще один представитель Кореи Ли Сын Хун. Россиянин Даниил Алдошкин финишировал пятым.