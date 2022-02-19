Голландская конькобежка Схаутен завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте, Голубева не финишировала
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился масс-старт у женщин.
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился масс-старт у женщин.
Голландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль, серебро у канадки Ивани Блонден, замкнула тройку призерок Франческа Лоллобриджида из Италии.
Российская конькобежка Елизавета Голубева упала предпоследнем круге и не финишировала.
Олимпийские игры-2022. Коньки. Женщины. Масс-старт. Финал.