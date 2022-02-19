Казахстанский лыжник сделал заявление о карьере после Олимпиады в Пекине

«Погода сегодня тяжелая была, даже сократили дистанцию. Ветрище был и мороз. Погода, конечно, непредсказуемая на этой Олимпиаде. В общем, Олимпиада закончилась, завтра осталось девчонкам пробежать. Завтра обещают здесь такую же погоду. Не знаю, сократят дистанцию или нет. Но трасса тяжелая, погода тоже дала о себе знать. В первый раз такая погода вообще за все время, сколько бегаем.



Осталось еще этапы добегать и чемпионат Казахстана, а там уже буду смотреть дальше. Может, в тренеры пойду, может, еще что-то. Пока не думал. Но вообще, да, это моя последняя Олимпиада», — сказал лыжник.