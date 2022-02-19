Казахстанский лыжник сделал заявление о карьере после Олимпиады в Пекине
34-летний казахстанский лыжник Евгений Величко подвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
34-летний казахстанский лыжник Евгений Величко подвел итоги Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он отметил, что данные Игры стали последними в его карьере.
«Погода сегодня тяжелая была, даже сократили дистанцию. Ветрище был и мороз. Погода, конечно, непредсказуемая на этой Олимпиаде. В общем, Олимпиада закончилась, завтра осталось девчонкам пробежать. Завтра обещают здесь такую же погоду. Не знаю, сократят дистанцию или нет. Но трасса тяжелая, погода тоже дала о себе знать. В первый раз такая погода вообще за все время, сколько бегаем.
Осталось еще этапы добегать и чемпионат Казахстана, а там уже буду смотреть дальше. Может, в тренеры пойду, может, еще что-то. Пока не думал. Но вообще, да, это моя последняя Олимпиада», — сказал лыжник.
Отметим, что сегодня, 19 февраля, последним соревнованием для Величко на Олимпиаде-2022 стал масс-старт, который из-за плохих погодных условий был сокращен до 30 километров.
Казахстанец финишировал на 43-м месте.