Команда Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине.

Команда Норвегии завоевала 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Германии, на счету которой 10 золотых медалей. Немецкие спортсмены, идущие вторыми в медальном зачете (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых наград) на Олимпиаде в Пекине будут представлены еще в четырех дисциплинах и, таким образом, они лишились шансов догнать норвежцев в медальном зачете.

Сборная России идет на восьмом месте в медальном зачете, на счету российской команды шесть золотых, десять серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают спортсмены из США (8−9−6).

По общему количеству медалей сборная России располагается на втором месте (29), уступая только норвежцам (35).