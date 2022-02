Американских фигуристов обвинили в незаконном использовании музыки на Играх

О нарушении авторских прав заявила группа Heavy Young Heathens, записавшая аранжировку песни «The House of the Rising Sun», под которую выступали на Олимпиаде Книрим и Фрейзер. Иск зарегистрирован в четверг в федеральном суде города Санта-Ана (США, штат Калифорния), сумма иска не уточняется.

The House of the Rising Sun — американская народная песня, самую известную версию которой в 1964 году записала группа The Animals. Heavy Young Heathens заявляют, что их запись отличается оригинально сочиненным вступлением и уникальной аранжировкой, которые сделали ее очень популярной и узнаваемой во всем мире.