Большунов получит миллионы рублей за выступления на Олимпийских играх в Пекине

25-летний спортсмен получит 16,2 миллиона рублей от правительства России. В ходе Олимпиады в Пекине Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, эстафете и масс-старте. На его счету также серебро в гонке на 15 километров с раздельным стартом и бронзовая награда в командном спринте. Помимо этого, Большунов получит дополнительное вознаграждение от региональных властей и спортивного клуба, который он представляет.