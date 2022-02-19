«Большунов — король лыж. У него на медали написано: 50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Большунов — король лыж. У него на медали написано: 50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников

Эксклюзивное интервью президента Федерации лыжных гонок России.

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Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 28,4 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) — 5,5
3. Симен Крюгер (Норвегия) — 7,0
4. Артем Мальцев (Россия) — 10,7
5. Шур Рете (Норвегия) — 15,8
6. Денис Спицов (Россия) — 26,2.

Лыжники продолжат жечь напалмом на этой Олимпиаде. Мужской марафон — очередной триумф. Александр Большунов победил, Иван Якимушкин — второй. Еще и Артем Мальцев — четвертый. Просто фантастика!

— Коллеги видели вас перед стартом марафона. Говорят — были очень злые из-за сокращения дистанции с 50 до 30 км.

— Да гонка уже началась, а я написала рейс-директору FIS Пьеру Миньоре, что погода наладилась и надо передать парням — пусть бегут 50 км. Он ответил, что уже поздно. Понятно, что это была шутка.

А теперь, после такого финиша, какой смысл жаловаться?

— Большунов — король, но еще и Якимушкин с серебром!

— Знали бы вы, как меня гнобили в Instagram: «Зачем ставить Якимушкина? Кому нужен этот рюкзак?» Просто жесть! Проглядела сотню сообщений — и вышла. А то уже захотелось ответить… Очень рада, что Ванька с медалью. Всем все доказал!

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— Правда, что Клебо отказывался выйти на старт 50 км?

— Да-да. Но у него проблемы с животом. Норвежцы сказали, что у него диарея. Причем второй день. Не каждый в таком состоянии вообще рискнул бы выйти на старт. Поэтому мы ему сочувствуем.

— А многие уже начали смеяться над ним.

— Вот не надо! С расстройством живота даже ходить не очень, не то что бегать. Наверное, Клебо думал, что дотерпит. Мне жаль, что все так вышло.

Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
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Бьорн Дэли и кениец

— Когда отъехали четверо наших и два норвежца…

— Очковала очень. Из-за норвежцев. Видно было, что они не те. Морозы — не их погода. Но все равно было тревожно.

— При этом, когда мы возвращались в ваксы, каждый подошел и поздравил нас, — добавил менеджер сборной Юрий Чарковский. — И нам у них надо этому учиться.

— А я всегда поздравляю, — ответила Вяльбе. — Да, некоторым не до этого, но я всегда нахожу в себе силы.

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— Саня после финиша тоже дождался трех последних спортсменов.

— Слава Веденин подошел к нему, спросил: «Хочешь встретить?» Саня не раздумывал. Но, как правило, это все делают после «полтинника». Я помню, как Бьорн Дэли в Нагано-98 ждал кенийского лыжника. Вроде бы дождался, а потом оказалось, что африканскому спортсмену нужно идти еще круг. Из-за этого по времени сильно затягивалась церемония. Бьорн остановил его, объяснил ситуацию.

— И кениец снялся?

— Нет-нет. Он сказал, что можно проводить церемонию до его финиша. Но если Бьорн Дэли с ним сфотографируется. В итоге они сделали фото, кениец посмотрел награждение, похлопал, а потом… побежал дальше. Вот это было очень круто!

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— Сейчас идут споры: правильно ли называть Большунова королем лыж? Ведь вместо марафона были 30 км.

— Однозначно называть! У него на золотой медали написано: «50 км».

— Тогда нет вопросов.

— И быть их не должно. Попробуйте выиграть две длинные гонки на Олимпиаде. Тем более сегодняшние 30 км из-за погодных условий были тяжелее иного «полтинника». Поэтому никто и не убегал. Было нереально.

Золотые ботинки

— Кто подарил Большунову золотые ботинки?

— Такие есть у Геры Кадыкова-Арбелиани, он председатель комитета по марафонам FIS. Он работает тут, у китайцев. Так вот Саша, когда увидел, загорелся. Гера пообещал организовать. И вот через китайцев Петер Абрахам передал. После победы вручили.

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— Был ли уже разговор по поводу знаменосца? Большунов?

— Да. Еще дней пять назад решили.

— И Саня знает?

— Позавчера ему сказали. В воскресенье утром он спускается в Пекин и возвращаться уже не будет. На закрытии его будут награждать. Потом понесет флаг. И разве хоть кто-то скажет, что он не заслужил?

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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