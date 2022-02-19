Поздравил грека с последнего места, рычал, как лев, «был готов пробежать и 70 км». За кулисами триумфа Большунова
Обладатель серебра Якимушкин смешно шутил.
Обладатель серебра Якимушкин смешно шутил.
Александр Большунов первым пересекает финишную черту. На этой Олимпиаде он — лучший спортсмен сборной России: три золота, серебро и бронза. Вспоминаем, что было четыре года в Пхенчхане и понимаем: Сан Саныч брал медали во ВСЕХ своих олимпийских гонках. 9 из 9.
Что может чувствовать человек в такие моменты?
«Да-а-а-а-а-а-а», — громко рычит Сан Саныч в камеру и обнимается со всеми, кого видит. Большунов успевает пообщаться со многими лыжниками, но отдельно Сан Саныч подходит к Марко Скендеру, Манесу Силвае и Апостолосу Ангелису. Это хорват, бразилец и грек, которые заняли в три последних места в гонке, уступив Большунов на дистанции 28,4 км 19, 21 и 22 минуту. Ребята немного общаются. После чего начинается церемония награждения.
«Поздравил ребят, что финишировали. Они меня поздравили, пожелали удачи. Тем более хорват немного говорит по-русски», — рассказывал чуть позже Сан Саныч журналистам.
Ребят, которые финишировали последними, отдельно встречал и диджей на стадион. Для бразильца на всю арену включили самбу, а для грека — сиртаки.
Стоит ли считать дистанцию 28,4 марафоном? Все лыжники и их тренеры считают, что да — ведь условия были действительно очень тяжелые. А вот Сан Саныч Большунов отмечает, что готов был сегодня пробежать и 50 км. Над длиной дистанции на пресс-конференции забавно иронизировал Иван Якимушкин.
«Сегодня решили сократить гонку, чтобы спортсмены не обморозились. Наверное, это решение правильное. Александр бы выиграл и 50 км, и 70. Отрывы были бы больше. Решили не доставлять ему дискомфорт. А то он бы ждал нас на финише, мерз», — шутил Иван.
«У нас очень большая страна. Много спортсменов из разных регионов. Много спортсменов с севера. Они привыкают к снегу, к морозу. Иностранные спортсмены привыкли к более комфортным условиям, поэтому такая погода им доставляет больший дискомфорт», — объясняет Якимушкин успех россиян в сложных условиях.
Так что же все-таки чувствует Большунов? На пресс-конференции Александр светился от счастья.
«Я нереально доволен. Это что-то невероятное — выиграть три золота, серебро и бронзу. Эмоции переполняют. Я даже не могу найти слов. Сидеть здесь и давать интервью после того, как у меня есть три золотые медали — очень круто».
После этого ответа Якимушкин поаплодировал Александру. Аплодируем и мы.
История Сан Саныча на этой Олимпиаде заканчивается триумфально. Именно он понесет флаг ОКР на закрытии Игр. А как может быть по-другому, когда на текущий с участием этого человека добыта половина золотых медалей сборной?