Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Хоккей
Женщины. Финал
Канада
США
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото

Победа заткнёт всех критиков, поражение заставит вспомнить всё.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Сборная России по хоккею в финале Олимпиады. Это потрясающий результат, но сейчас, когда эмоции после битвы со шведами улеглись, давайте всё же поговорим о стиле. Ведь вряд ли тот хоккей, который сборная показывает в Пекине, хоть кого-то устраивает, и это слегка омрачает радость от большого достижения.

Давайте говорить прямо — сборная России играет очень скучно. Осторожно, прямолинейно, а порой откровенно уныло и даже трусливо. Она позволяет себе играть в откат, добившись минимального преимущества, никогда не форсирует события, отчаянно терпит и уповает на оборону. Несмотря на то что в соперниках — европейские сборные второго эшелона типа Швейцарии и Дании либо добровольно лишившиеся мастерства шведы. Россия упорно работает и излишне аккуратничает даже тогда, когда в этом нет необходимости, оттого все победы на Олимпиаде получаются драматичными, на тоненького. По заветам Валерия Николаевича Брагина.

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Но у руля национальной команды не Брагин. А толпа шикарных в прошлом нападающих, которые обещали болельщикам атакующий хоккей. И он, кстати, был показан на Кубке Первого канала, но на Олимпиаде мы увидели, возможно, самую скучную модель игры национальной команды в истории.

Отчего такая метаморфоза? Полагаю, всё дело в том самом давлении, о котором постоянно говорит Алексей Жамнов. Только оказывают его не журналисты, а те, кто пришёл к власти в национальной команде перед Олимпиадой. Пресловутая «башня» ЦСКА, во главе которой — почётные ветераны, привыкшие к советским методам накачки и настройки тренеров и хоккеистов перед турниром. Сборная оказалась скована идеологией, необходимостью выполнить задачу государственной важности, а в такой ситуации довольно тяжело расслабиться.

Этим и был обусловлен несколько странный выбор состава в Пекин, когда от национальной команды отодвинули ярких индивидуальностей, технарей — их тяжелее было бы вписать в жёсткую систему.

Оттого и игра национальной команды в Пекине чем-то напоминает игру ЦСКА в былые годы — строго, сухо, системно, без глупостей, незрелищно и очень-очень осторожно.

Пока всё это даёт результат. Сборная России приехала на Олимпиаду терпеть и уже дотерпела до финала Игр. И вроде как неуместно сейчас критиковать стиль национальной команды, но дело в том, что серебро — недостаточный результат для сборной России (учитывая все жертвы, на которые все шли ради неё), а в финале нас ждёт серьёзнейший соперник, против которого подобный стиль не прокатит.

Перетерпеть и переосторожничать Финляндию не получится. Не только из-за того, что Суоми в такой хоккей играют давным-давно и хорошенько набили в нём руку, но и потому, что Россия вовсе неидеальна в этом унылом стиле.

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Наша сборная делает ставку на оборону, но она (оборона) непозволительно часто для таких авансов проваливается, она теряется после первой же пропущенной шайбы, и всю новую идеологию спасают в Пекине два фактора: блестящий Федотов и фарт. Как ни крути, а везёт сборной России очень много. Тут и запоротые соперниками стопроцентные моменты, и сам путь подопечных Жамнова по турниру: объективно самая простая группа на Играх, затем четвертьфинал с Данией, затем полуфинал с совсем уж беззвёздными шведами (а могли ведь попасться финны или канадцы).

В финале Олимпиады России, конечно, снова может повезти. И очередной перформанс может выдать Федотов. Но сильно закладываться на это не стоит. Всё-таки у финнов — не только годами проверенная система, но и самый мастеровитый состав на турнире. Бодаться с ними, играть в игру «кто меньше ошибётся», терпеть и, например, оборонять один забитый гол — чревато. Пассивность, которая была подругой российской сборной в предыдущих матчах, в финале может обернуться катастрофой.

Здесь бы попробовать не переработать Финляндию, а переиграть. Хотя бы на каких-то отрезках матча. Но атакующий хоккей, заявленный до Олимпиады, в Пекин не приехал, оставшись где-то в подтрибунке «ЦСКА-Арены», на которой проходил Кубок Первого канала.

И будет очень обидно, если переигранная в последний момент тактика окажется неверной. В том смысле, что она установит потолок для этой команды на серебряном уровне, а не на золотом. И тогда мы поймём — всё было зря: как весь цирк, устроенный вокруг сборной до Олимпиады, так и унылая игра на турнире.

Только золото, конечно, окупит всё. Тогда мы просто скажем, что победителей не судят, и засунем все эти разговоры про атакующий хоккей и странный состав куда подальше.

Лев Лукин

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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