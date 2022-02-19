Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото

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Сборная России по хоккею в финале Олимпиады. Это потрясающий результат, но сейчас, когда эмоции после битвы со шведами улеглись, давайте всё же поговорим о стиле. Ведь вряд ли тот хоккей, который сборная показывает в Пекине, хоть кого-то устраивает, и это слегка омрачает радость от большого достижения.

Давайте говорить прямо — сборная России играет очень скучно. Осторожно, прямолинейно, а порой откровенно уныло и даже трусливо. Она позволяет себе играть в откат, добившись минимального преимущества, никогда не форсирует события, отчаянно терпит и уповает на оборону. Несмотря на то что в соперниках — европейские сборные второго эшелона типа Швейцарии и Дании либо добровольно лишившиеся мастерства шведы. Россия упорно работает и излишне аккуратничает даже тогда, когда в этом нет необходимости, оттого все победы на Олимпиаде получаются драматичными, на тоненького. По заветам Валерия Николаевича Брагина.

Но у руля национальной команды не Брагин. А толпа шикарных в прошлом нападающих, которые обещали болельщикам атакующий хоккей. И он, кстати, был показан на Кубке Первого канала, но на Олимпиаде мы увидели, возможно, самую скучную модель игры национальной команды в истории.

Отчего такая метаморфоза? Полагаю, всё дело в том самом давлении, о котором постоянно говорит Алексей Жамнов. Только оказывают его не журналисты, а те, кто пришёл к власти в национальной команде перед Олимпиадой. Пресловутая «башня» ЦСКА, во главе которой — почётные ветераны, привыкшие к советским методам накачки и настройки тренеров и хоккеистов перед турниром. Сборная оказалась скована идеологией, необходимостью выполнить задачу государственной важности, а в такой ситуации довольно тяжело расслабиться.

Этим и был обусловлен несколько странный выбор состава в Пекин, когда от национальной команды отодвинули ярких индивидуальностей, технарей — их тяжелее было бы вписать в жёсткую систему.

Оттого и игра национальной команды в Пекине чем-то напоминает игру ЦСКА в былые годы — строго, сухо, системно, без глупостей, незрелищно и очень-очень осторожно.

Пока всё это даёт результат. Сборная России приехала на Олимпиаду терпеть и уже дотерпела до финала Игр. И вроде как неуместно сейчас критиковать стиль национальной команды, но дело в том, что серебро — недостаточный результат для сборной России (учитывая все жертвы, на которые все шли ради неё), а в финале нас ждёт серьёзнейший соперник, против которого подобный стиль не прокатит.

Перетерпеть и переосторожничать Финляндию не получится. Не только из-за того, что Суоми в такой хоккей играют давным-давно и хорошенько набили в нём руку, но и потому, что Россия вовсе неидеальна в этом унылом стиле.

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Наша сборная делает ставку на оборону, но она (оборона) непозволительно часто для таких авансов проваливается, она теряется после первой же пропущенной шайбы, и всю новую идеологию спасают в Пекине два фактора: блестящий Федотов и фарт. Как ни крути, а везёт сборной России очень много. Тут и запоротые соперниками стопроцентные моменты, и сам путь подопечных Жамнова по турниру: объективно самая простая группа на Играх, затем четвертьфинал с Данией, затем полуфинал с совсем уж беззвёздными шведами (а могли ведь попасться финны или канадцы).

В финале Олимпиады России, конечно, снова может повезти. И очередной перформанс может выдать Федотов. Но сильно закладываться на это не стоит. Всё-таки у финнов — не только годами проверенная система, но и самый мастеровитый состав на турнире. Бодаться с ними, играть в игру «кто меньше ошибётся», терпеть и, например, оборонять один забитый гол — чревато. Пассивность, которая была подругой российской сборной в предыдущих матчах, в финале может обернуться катастрофой.

Здесь бы попробовать не переработать Финляндию, а переиграть. Хотя бы на каких-то отрезках матча. Но атакующий хоккей, заявленный до Олимпиады, в Пекин не приехал, оставшись где-то в подтрибунке «ЦСКА-Арены», на которой проходил Кубок Первого канала.

И будет очень обидно, если переигранная в последний момент тактика окажется неверной. В том смысле, что она установит потолок для этой команды на серебряном уровне, а не на золотом. И тогда мы поймём — всё было зря: как весь цирк, устроенный вокруг сборной до Олимпиады, так и унылая игра на турнире.

Только золото, конечно, окупит всё. Тогда мы просто скажем, что победителей не судят, и засунем все эти разговоры про атакующий хоккей и странный состав куда подальше.