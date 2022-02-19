Сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России на Играх в Пекине установила национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

В субботу российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призерами.

На Играх в Пекине сборная России завоевала 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых), ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 30 медалей на Играх в Сочи (11−9−10). Лучшим достижением сборной СССР были 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11−9−9).

Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля 7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля

На Играх в Пекине россияне завоевали 11 медалей в лыжных гонках (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые), шесть медалей в фигурном катании (2−3−1), четыре — в биатлоне (0−1−3), три — во фристайле (0−0−3), по две в шорт-треке и конькобежном спорте (обе дисциплины: 0−1−1), одно серебро в прыжках с трамплина и по одной бронзовой медали в санном спорте и сноуборде.

На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград, став рекордсменами по общему количеству медалей за одни зимние Игры (39).