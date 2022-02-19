Тарасова и Морозов завоевали серебро Олимпиады в парном катании
ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
Тарасова и Морозов получили от судей 239,25 (84,25+155,00) балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71; 82,76+154,95) заняли третье место.
Победителями турнира с рекордами в короткой программе и по сумме баллов стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (239,88; 84,41+155,47).
На счету сборной России на Олимпиаде 31 медаль — шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.