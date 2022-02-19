Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза

Тарасова/Морозов выдали лучший прокат в карьере, но оказались бессильны под натиском Суй/Хань. Мишина/Галлямов — с бронзой.

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Источник: Reuters

Фигурное катание на Олимпиаде закончилось на крайне эмоциональной ноте. Это было что-то с чем-то! Все три российские пары показали шикарнейшие выступления, оставив все силы на льду. Тарасова и Морозов и вовсе выдали прокат жизни, доведя до слёз самого Максима Транькова! Но, к сожалению, все наши фигуристы оказались бессильны под натиском невероятных китайцев, поразивших мир феноменальной четверной подкруткой.

И как бы ни было обидно за россиян, стоит признать силу наших конкурентов. Вэньцзин Суй и Хань Цуну проиграть не стыдно. У нас серебро и бронза!

Эмоциональный разогрев перед борьбой за медали

В короткой программе парники порадовали множеством качественных выступлений. Причём яркие прокаты начались с первых разминок. Произвольная же далась фигуристам куда сложнее. Спортсмены катались через силу и совершали множество грубых ошибок. Особенно больно было смотреть на немцев Минерву Фабьенне Хазе и Нолана Зегерта. Партнёр перенёс коронавирус прямо на Олимпиаде, из-за чего у фигуристов было крайне мало времени на подготовку. В произвольной программе представители Германии попросту развалились. Сдвоенный прыжок у Нолана, падение с выброса у Минервы и срыв двух поддержек прямо на входе. После проката на лице у спортсменов отражалась искренняя боль. Явно не так они мечтали выступить на дебютной Олимпиаде.

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Первый по-настоящему классный прокат выдали Карина Сафина и Лука Берулава. Грузинские спортсмены, тренирующиеся в Москве, хоть и волновались, но выгрызали каждый элемент, при этом не забывая про интерпретацию музыки. Судьи оценили их прокат в 192,44 балла, что стало их личным рекордом. Но даже такая внушительная сумма чересчур мала для их уровня катания. «Придерживают ещё», — сказала чемпионка мира Мария Петрова в эфире «России 1». И с ней сложно не согласиться.

Невероятно эмоциональный прокат выдали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Фигуристы, поднимающие парное катание в своей стране, вложили все силы в своё олимпийское выступление. Эффектная подкрутка, завораживающие поддержки, уверенные выбросы… Так Рику и Рюити ещё никогда не катались! Их выступление было похоже на настоящий спектакль. От переизбытка эмоций они даже расплакались в конце проката — не смогли сдержаться. А когда увидели свои баллы — 211,89 — начали прыгать от радости и обниматься. Какое бы место они ни заняли, для Японии их результат — огромное достижение.

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После такого мощного выступления конкурентам было особенно сложно выходить на лёд. Американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк не справились со своим выступлением, совершив два падения. Они получили 198,05 балла и не смогли побороться с японцами. Но их подстраховали коллеги по сборной Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер. Представители США выдали мощнейший прокат, совершив лишь одну ошибку — сдвоив сальхов. По сравнению с японцами их прокат не выглядел так зрелищно, тем не менее Алекса и Брэндон обошли их по сумме программ, получив 212,68 балла.

Под музыку из китайского фильма «Банкет» выступили Чен Пен и Ян Цзинь. В самом начале программы партнёрша сдвоила сальхов, но это никак не сказалось на настрое пары. После ошибки китайцы стали ещё собраннее и выполнили оставшиеся элементы на максимум. Фигуристы выдали артистичный прокат, за что получили внушительные 138,74 балла, по сумме — 214,84.

Но главная битва ожидала нас в последней разминке.

Бойкову и Козловского придержали судьи

Источник: Reuters

Первыми из сильнейшей группы участников на лёд вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ребята заметно волновались, но выгрызали каждый элемент. Отличные прыжки, эффектные поддержки, и только вновь подвёл выброс, на котором Саша совершила степ-аут. Подопечные Тамары Москвиной эмоционально откатали свою жгучую «Малагенью» и остались собою довольны. Фигуристы поклонились друг другу в знак благодарности, а потом весело прыгнули на бортик, отмечая отличный прокат. Однако радость ребят была недолгая. За своё выступление они получили 141,91 балла, по сумме — 220,50. «Судьи как-то очень к ним предвзяты», — отметила Мария Петрова. Сам же Козловский не скрывал недовольства оценками.

Мишина и Галлямов показали сложнейшую программу, но остались с бронзой

Источник: Reuters

Следующими на лёд вышли ещё одни ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы начали выступление с коронного каскада сальхов-ойлер-сальхов, который больше не делает ни одна пара в мире. Фигуристы были максимально сконцентрированы и немного сдерживали себя, чтобы на максимум исполнить все элементы. Только во второй части программы, когда заиграло мощное «Время вперёд», они позволили себе расслабиться и улыбнуться. Сложнейшая поддержка, которую Настя и Саша сорвали в командном турнире, на этот раз удалась и стала ярким завершением программы. Фигуристы были довольны собой, похвалила их и легендарная Тамара Москвина. За свой прокат они получили 154,95 балла, по сумме — 237,71, чем гарантировали себе медаль.

Тарасова и Морозов выдали прокат жизни, но проиграли

Источник: Reuters

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову сложно было выступать после такого потрясающего проката. За подопечных Транькова, Тутберидзе и Слюсаренко было волнительно, так как крепкими нервами они не славятся. Но фигуристы вышли на лёд, чтобы оставить на нём всех себя. Отличный тройной сальхов, высоченная подкрутка, каскад из трёх тулупов, потрясающие выбросы, невероятные поддержки — так чисто Женя с Володей, кажется, не катались ещё никогда. После каждого прыжка спортсменов одаривали овациями, ведь именно они были их слабым местом. И как же хорошо, что в нужное время и в нужном месте они их не подвели! После проката Женя с Володей едва сдерживали слёзы. Максим Траньков стоял за бортиком и рыдал. Столько фигуристы вымучили за всё это время, и как хорошо, что всё закончилось хэппи-эндом. Встретившись с Траньковым, Тарасова и Морозов уже не сдерживали эмоций. Они обнялись со своим наставником и разрыдались от счастья. Ещё больше слёзы их захлестнули во время объявления оценок. 155,00 за произвольную и 239,25 по сумме. Чуть-чуть не хватило до мирового рекорда!

Женя с Володей после такого проката могли бы праздновать победу, если бы за ними не выступали могучие китайцы. Вэньцзин Суй и Хань Цун серьёзно подошли к борьбе с российскими парами, выучив сложнейшую четвертую подкрутку, которую не делает никто в мире. Элемент ультра-си в самом начале программы получился у них удачно. Как и оставшиеся элементы, за исключением тройного сальхова, который недокрутила партнёрша. Но эта помарка, хоть и грубая, особой роли не сыграла. Вэньцзин и Хань катались как в последний раз, вложив все свои чувства в трогательный прокат. В конце выступления китайцы разрыдались, а трибуны аплодировали им стоя. Не было никаких сомнений, что перед нами новые олимпийские чемпионы.

Источник: Reuters

155,47 балла за произвольную и 239.88 по сумме. Суй и Цун выиграли с мировым рекордом. Как бы ни было обидно за Тарасову и Морозова, которые прошли через множество страданий, чтобы выдать такой прокат, стоит признать, что китайцы были невероятны. Таким соперникам уступить не стыдно.

Автор: Яна Левхина

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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