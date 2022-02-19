Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза

Фигурное катание на Олимпиаде закончилось на крайне эмоциональной ноте. Это было что-то с чем-то! Все три российские пары показали шикарнейшие выступления, оставив все силы на льду. Тарасова и Морозов и вовсе выдали прокат жизни, доведя до слёз самого Максима Транькова! Но, к сожалению, все наши фигуристы оказались бессильны под натиском невероятных китайцев, поразивших мир феноменальной четверной подкруткой.

И как бы ни было обидно за россиян, стоит признать силу наших конкурентов. Вэньцзин Суй и Хань Цуну проиграть не стыдно. У нас серебро и бронза!

Эмоциональный разогрев перед борьбой за медали

В короткой программе парники порадовали множеством качественных выступлений. Причём яркие прокаты начались с первых разминок. Произвольная же далась фигуристам куда сложнее. Спортсмены катались через силу и совершали множество грубых ошибок. Особенно больно было смотреть на немцев Минерву Фабьенне Хазе и Нолана Зегерта. Партнёр перенёс коронавирус прямо на Олимпиаде, из-за чего у фигуристов было крайне мало времени на подготовку. В произвольной программе представители Германии попросту развалились. Сдвоенный прыжок у Нолана, падение с выброса у Минервы и срыв двух поддержек прямо на входе. После проката на лице у спортсменов отражалась искренняя боль. Явно не так они мечтали выступить на дебютной Олимпиаде.

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Первый по-настоящему классный прокат выдали Карина Сафина и Лука Берулава. Грузинские спортсмены, тренирующиеся в Москве, хоть и волновались, но выгрызали каждый элемент, при этом не забывая про интерпретацию музыки. Судьи оценили их прокат в 192,44 балла, что стало их личным рекордом. Но даже такая внушительная сумма чересчур мала для их уровня катания. «Придерживают ещё», — сказала чемпионка мира Мария Петрова в эфире «России 1». И с ней сложно не согласиться.

Невероятно эмоциональный прокат выдали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Фигуристы, поднимающие парное катание в своей стране, вложили все силы в своё олимпийское выступление. Эффектная подкрутка, завораживающие поддержки, уверенные выбросы… Так Рику и Рюити ещё никогда не катались! Их выступление было похоже на настоящий спектакль. От переизбытка эмоций они даже расплакались в конце проката — не смогли сдержаться. А когда увидели свои баллы — 211,89 — начали прыгать от радости и обниматься. Какое бы место они ни заняли, для Японии их результат — огромное достижение.

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После такого мощного выступления конкурентам было особенно сложно выходить на лёд. Американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк не справились со своим выступлением, совершив два падения. Они получили 198,05 балла и не смогли побороться с японцами. Но их подстраховали коллеги по сборной Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрейзер. Представители США выдали мощнейший прокат, совершив лишь одну ошибку — сдвоив сальхов. По сравнению с японцами их прокат не выглядел так зрелищно, тем не менее Алекса и Брэндон обошли их по сумме программ, получив 212,68 балла.

Под музыку из китайского фильма «Банкет» выступили Чен Пен и Ян Цзинь. В самом начале программы партнёрша сдвоила сальхов, но это никак не сказалось на настрое пары. После ошибки китайцы стали ещё собраннее и выполнили оставшиеся элементы на максимум. Фигуристы выдали артистичный прокат, за что получили внушительные 138,74 балла, по сумме — 214,84.

Но главная битва ожидала нас в последней разминке.

Бойкову и Козловского придержали судьи

Первыми из сильнейшей группы участников на лёд вышли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ребята заметно волновались, но выгрызали каждый элемент. Отличные прыжки, эффектные поддержки, и только вновь подвёл выброс, на котором Саша совершила степ-аут. Подопечные Тамары Москвиной эмоционально откатали свою жгучую «Малагенью» и остались собою довольны. Фигуристы поклонились друг другу в знак благодарности, а потом весело прыгнули на бортик, отмечая отличный прокат. Однако радость ребят была недолгая. За своё выступление они получили 141,91 балла, по сумме — 220,50. «Судьи как-то очень к ним предвзяты», — отметила Мария Петрова. Сам же Козловский не скрывал недовольства оценками.

Мишина и Галлямов показали сложнейшую программу, но остались с бронзой

Следующими на лёд вышли ещё одни ученики Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фигуристы начали выступление с коронного каскада сальхов-ойлер-сальхов, который больше не делает ни одна пара в мире. Фигуристы были максимально сконцентрированы и немного сдерживали себя, чтобы на максимум исполнить все элементы. Только во второй части программы, когда заиграло мощное «Время вперёд», они позволили себе расслабиться и улыбнуться. Сложнейшая поддержка, которую Настя и Саша сорвали в командном турнире, на этот раз удалась и стала ярким завершением программы. Фигуристы были довольны собой, похвалила их и легендарная Тамара Москвина. За свой прокат они получили 154,95 балла, по сумме — 237,71, чем гарантировали себе медаль.

Тарасова и Морозов выдали прокат жизни, но проиграли

Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову сложно было выступать после такого потрясающего проката. За подопечных Транькова, Тутберидзе и Слюсаренко было волнительно, так как крепкими нервами они не славятся. Но фигуристы вышли на лёд, чтобы оставить на нём всех себя. Отличный тройной сальхов, высоченная подкрутка, каскад из трёх тулупов, потрясающие выбросы, невероятные поддержки — так чисто Женя с Володей, кажется, не катались ещё никогда. После каждого прыжка спортсменов одаривали овациями, ведь именно они были их слабым местом. И как же хорошо, что в нужное время и в нужном месте они их не подвели! После проката Женя с Володей едва сдерживали слёзы. Максим Траньков стоял за бортиком и рыдал. Столько фигуристы вымучили за всё это время, и как хорошо, что всё закончилось хэппи-эндом. Встретившись с Траньковым, Тарасова и Морозов уже не сдерживали эмоций. Они обнялись со своим наставником и разрыдались от счастья. Ещё больше слёзы их захлестнули во время объявления оценок. 155,00 за произвольную и 239,25 по сумме. Чуть-чуть не хватило до мирового рекорда!

Женя с Володей после такого проката могли бы праздновать победу, если бы за ними не выступали могучие китайцы. Вэньцзин Суй и Хань Цун серьёзно подошли к борьбе с российскими парами, выучив сложнейшую четвертую подкрутку, которую не делает никто в мире. Элемент ультра-си в самом начале программы получился у них удачно. Как и оставшиеся элементы, за исключением тройного сальхова, который недокрутила партнёрша. Но эта помарка, хоть и грубая, особой роли не сыграла. Вэньцзин и Хань катались как в последний раз, вложив все свои чувства в трогательный прокат. В конце выступления китайцы разрыдались, а трибуны аплодировали им стоя. Не было никаких сомнений, что перед нами новые олимпийские чемпионы.

155,47 балла за произвольную и 239.88 по сумме. Суй и Цун выиграли с мировым рекордом. Как бы ни было обидно за Тарасову и Морозова, которые прошли через множество страданий, чтобы выдать такой прокат, стоит признать, что китайцы были невероятны. Таким соперникам уступить не стыдно.