Немки Нольте и Леви стали олимпийскими чемпионками по бобслею
ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Немки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золотые медали олимпийского турнира по бобслею в соревнованиях двоек.
ПЕКИН, 19 фев — РИА Новости. Немки Лаура Нольте и Дебора Леви выиграли золотые медали олимпийского турнира по бобслею в соревнованиях двоек.
По итогам четырех попыток победительницы показали результат 4 минуты 3,96 секунды.
Серебро завоевали их соотечественницы Мариама Яманка и Александра Бургхардт (отставание — 0,77 секунды), бронзу — американки Элана Мейерс-Тейлор и Сильвия Хоффман (+1,52).
Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных (+4,15) заняли девятое место, Анастасия Макарова и Елена Мамедова (+5,13) — 19-е.