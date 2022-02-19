Россия не умеет играть после героических побед. Так мы проиграли уже не одну Олимпиаду

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
19:52 (мск), источник: Sport24

Россия не умеет играть после героических побед. Так мы проиграли уже не одну Олимпиаду

В финале с финнами мы обречены?

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Победа сборной России над шведами, конечно, не перечеркнуло то, что было сказано о команде Алексея Жамнова ранее. Подбор игроков как вызывал легкое недоумение, так и вызывает. Игра главной команды страны по-прежнему не позволяет получать эстетического удовольствия и имеет мало общего с национальным русским стилем. Однако та драма, что легла в основу сценария полуфинального матча, не может не вдохновлять.

Хоккей

Мужчины 2022
Финал, 20.02.2022, 7:10

Финляндия-Россия-

Казалось бы, поводов для оптимизма прибавилось. Мы увидели, что Федотов может быть стеной не только когда аутсайдеры не смотрят в сторону его ворот. Мы узнали, что полевые игроки готовы пластаться, лишь бы подстраховать своего вратаря. Вспомните падение Ткачева в овертайме, которое уберегло сборную от рокового броска. В конце концов, стало понятно, что у этого штаба есть определенная чуйка. Не каждый выставит на решающие буллиты защитника и двадцатилетнего пацана.

От финала с финнами ждешь продолжения банкета. Чтобы Арсений Грицюк стал не героем эпизода, а новым Кириллом Капризовым. Чтобы Вадим Шипачев наконец-то сыграл как капитан и знаменосец. Все то, что шаг за шагом становилось с игре сборной России чуточку лучше, в решающем матче должно вылиться в апогей. Или нет? История, увы, говорит об обратном. И дело даже не в многочисленных, но от этого не менее болезненных, поражениях от финнов. Причина скепсиса куда глубже.

Почему не стоит особо вспоминать как мы играли со сборной Финляндии на разных турнирах? Обычно это противостояние двух стихий. Атаки и обороны. Творчества и системы. Звездности и скромности. Теперь же сборная России максимально мимикрировала под финнов. Нашим соперникам не так уж просто будет играть в терпеливый хоккей все 60 минут, когда тоже самое будет делать команда Жамнова. Тут особо на контратаках авантюрных русских не поймаешь. Они сами кого угодно готовы перебить и переработать. Вот только остались ли на то силы?

Читайте также
Финал Олимпиады-2022. Финляндия — Россия: прогнозы и ставки

У финнов есть очевидное преимущество перед нашей сборной. Свой полуфинал они проводили довольно рано. Даже несколько лишних часов на подготовку к главной игре Олимпиады могут стать решающими. Хоть для обоих финалистов и была уготована суббота как день свободный от игр. Но важнее даже не то, когда финны играли со словаками, а то, как для них сложился тот матч. А выиграли они свой полуфинал без лишней драмы. Забили в первом периоде, отсиделись во втором и тактически идеально отыграли третий.

А вот сборная России совершила мини-подвиг. Потратила массу эмоций. Да, добавила полуфинал со Швецией в коллекцию выдающихся по своему накалу матчей, но… В том-то и беда, что обычно после таких игр, западающих в душу, наша хоккейная команда остается ни с чем. Причем примеров хватает как раз на Олимпийских играх. Победа над действующими чемпионами чехами в Солт-Лейк-Сити стала своего рода вендеттой за Нагано, но принесла подопечным Вячеслава Фетисова только бронзу, добытую в матче с белорусами. Тогда как полуфинал с американцами россияне почти полностью проспали. Очнулись они только в третьем периоде при счете 0:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но с американцами в 2002-м хотя бы были попытки достать из себя последние силы. Хватило на то, чтобы возродить интригу, а гол-фантом Сергея Самонова и вовсе мог подарить сборной России овертайм. А вот в Лиллехаммере и Турине было даже без намека на борьбу. После того как в 1994-м команда, ведомая Андреем Николишиным, в овертайме одолела словаков с их звездным поколением, полуфинал со шведами был проигран подчистую. Тоже самое касается 2006 года: феерическая игра Набокова против Канады, голешник Овечкина и… ничего. Два оставшихся матча на турнире команда Владимира Крикунова безвольно проиграла с общим счетом 0:7.

Читайте также
Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото

Нечто подобное было и на чемпионатах мира. Особенно четко перед глазами стоит турнир 2011 года, ставший последним для Быкова и Захаркина. Потом еще долго крутили гол, который канадцам в Братиславе положил Алексей Кайгородов. Волевая победа над заклятыми врагами пусть и не тянула на полноценную месть за Ванкувер, но намекала на то, что пациент скорее жив, чем мертв. Однако уже на следующий день сборная России отлетела от финнов 0:3, после чего и вовсе осталась без медалей. Судьба знаменитого тандема стала известна еще до заседания исполкома. И как тут не вспомнить, как с теми же самыми тренерами перед финалом с Канадой наши парни вынесли финнов — 4:0?

Конечно, это не догма, а истратить запас сил и эмоций еще до финала может любая команда. Но вот такие перепады — это как-то очень по-русски. Нам, кажется, на роду написано выпрыгнуть из штанов, но уложить на лопатки самого-самого сильного и принципиального соперника. Да не как-то буднично, а так, чтобы с памятью на века. Обычно в роли жертвы выступают канадцы, но как видите, на разных этапах мишенью становились словаки, чехи, и вот теперь шведы. Выплеснули ли наши парни себя без остатка на этот раз? Или силы на самый-самый последний рывок еще остались? Мы всю Олимпиаду не принимали новый образ сборной России, но раз уж мы изменили своим традициям, то пусть это будет во всем.

Автор: Дмитрий Ерыкалов

 Русская модель, на которую запал Тимати, ответила на провокационный вопрос про свидание с Путиным
«Идиоты, очнитесь!» Русская телезвезда жестко ответила украинцам на обвинения в пропаганде войны
Главные темы
Елена Вяльбе подвела итоги исторического выступления лыжников
Почему Россия не выглядит фаворитом в финале с Финляндией
Китайская пара не дала победить, зато у России серебро и бронза
Что происходило за кулисами триумфа Большунова
Финал Олимпиады-2022. Финляндия — Россия: прогнозы и ставки
Большунов получит миллионы рублей за выступления на Олимпийских играх в Пекине
Поздняков объявил Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Игр
Сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде
Тарасова и Морозов завоевали серебро Олимпиады в парном катании
Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото
Американских фигуристов обвинили в незаконном использовании музыки на Играх
Команда Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр в Пекине
Казахстанский лыжник сделал заявление о карьере после Олимпиады в Пекине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Золотые ботинки трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова
Шведские керлингисты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Зимятов: я как король лыж короную Большунова! Корона готова — красивая и золотая
Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках
Российские олимпийцы повторили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Голландская конькобежка Схаутен завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте, Голубева не финишировала
Конькобежец Свингс принес Бельгии вторую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Большунов — король лыж! А Клебо сошел даже с укороченного марафона
Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Йоханнес Клебо всю ночь не спал, у него ротавирусная инфекция
Александр Большунов выиграл 30-километровый масс-старт на Олимпийских играх — 2022
Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Плющенко предположил, что Щербакова завершит карьеру
Елена Вяльбе: «Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит»
Бородавко о сокращении марафона: «Абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе
Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта
Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов
«Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов
Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина
«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона
Новозеландский фристайлист Портеус стал олимпийским чемпионом в хафпайпе
Издание Aftonbladet рассказало о странном обряде сборной России перед матчем со Швецией
Американский фигурист Риппон о Трусовой: «Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание»
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь