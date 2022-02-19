Россия не умеет играть после героических побед. Так мы проиграли уже не одну Олимпиаду

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Победа сборной России над шведами, конечно, не перечеркнуло то, что было сказано о команде Алексея Жамнова ранее. Подбор игроков как вызывал легкое недоумение, так и вызывает. Игра главной команды страны по-прежнему не позволяет получать эстетического удовольствия и имеет мало общего с национальным русским стилем. Однако та драма, что легла в основу сценария полуфинального матча, не может не вдохновлять.

Хоккей Мужчины 2022 Финал, 20.02.2022, 7:10 Финляндия - Россия -

Казалось бы, поводов для оптимизма прибавилось. Мы увидели, что Федотов может быть стеной не только когда аутсайдеры не смотрят в сторону его ворот. Мы узнали, что полевые игроки готовы пластаться, лишь бы подстраховать своего вратаря. Вспомните падение Ткачева в овертайме, которое уберегло сборную от рокового броска. В конце концов, стало понятно, что у этого штаба есть определенная чуйка. Не каждый выставит на решающие буллиты защитника и двадцатилетнего пацана.

От финала с финнами ждешь продолжения банкета. Чтобы Арсений Грицюк стал не героем эпизода, а новым Кириллом Капризовым. Чтобы Вадим Шипачев наконец-то сыграл как капитан и знаменосец. Все то, что шаг за шагом становилось с игре сборной России чуточку лучше, в решающем матче должно вылиться в апогей. Или нет? История, увы, говорит об обратном. И дело даже не в многочисленных, но от этого не менее болезненных, поражениях от финнов. Причина скепсиса куда глубже.

Почему не стоит особо вспоминать как мы играли со сборной Финляндии на разных турнирах? Обычно это противостояние двух стихий. Атаки и обороны. Творчества и системы. Звездности и скромности. Теперь же сборная России максимально мимикрировала под финнов. Нашим соперникам не так уж просто будет играть в терпеливый хоккей все 60 минут, когда тоже самое будет делать команда Жамнова. Тут особо на контратаках авантюрных русских не поймаешь. Они сами кого угодно готовы перебить и переработать. Вот только остались ли на то силы?

У финнов есть очевидное преимущество перед нашей сборной. Свой полуфинал они проводили довольно рано. Даже несколько лишних часов на подготовку к главной игре Олимпиады могут стать решающими. Хоть для обоих финалистов и была уготована суббота как день свободный от игр. Но важнее даже не то, когда финны играли со словаками, а то, как для них сложился тот матч. А выиграли они свой полуфинал без лишней драмы. Забили в первом периоде, отсиделись во втором и тактически идеально отыграли третий.

А вот сборная России совершила мини-подвиг. Потратила массу эмоций. Да, добавила полуфинал со Швецией в коллекцию выдающихся по своему накалу матчей, но… В том-то и беда, что обычно после таких игр, западающих в душу, наша хоккейная команда остается ни с чем. Причем примеров хватает как раз на Олимпийских играх. Победа над действующими чемпионами чехами в Солт-Лейк-Сити стала своего рода вендеттой за Нагано, но принесла подопечным Вячеслава Фетисова только бронзу, добытую в матче с белорусами. Тогда как полуфинал с американцами россияне почти полностью проспали. Очнулись они только в третьем периоде при счете 0:3.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mm3w66ECa_c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но с американцами в 2002-м хотя бы были попытки достать из себя последние силы. Хватило на то, чтобы возродить интригу, а гол-фантом Сергея Самонова и вовсе мог подарить сборной России овертайм. А вот в Лиллехаммере и Турине было даже без намека на борьбу. После того как в 1994-м команда, ведомая Андреем Николишиным, в овертайме одолела словаков с их звездным поколением, полуфинал со шведами был проигран подчистую. Тоже самое касается 2006 года: феерическая игра Набокова против Канады, голешник Овечкина и… ничего. Два оставшихся матча на турнире команда Владимира Крикунова безвольно проиграла с общим счетом 0:7.

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Нечто подобное было и на чемпионатах мира. Особенно четко перед глазами стоит турнир 2011 года, ставший последним для Быкова и Захаркина. Потом еще долго крутили гол, который канадцам в Братиславе положил Алексей Кайгородов. Волевая победа над заклятыми врагами пусть и не тянула на полноценную месть за Ванкувер, но намекала на то, что пациент скорее жив, чем мертв. Однако уже на следующий день сборная России отлетела от финнов 0:3, после чего и вовсе осталась без медалей. Судьба знаменитого тандема стала известна еще до заседания исполкома. И как тут не вспомнить, как с теми же самыми тренерами перед финалом с Канадой наши парни вынесли финнов — 4:0?

Конечно, это не догма, а истратить запас сил и эмоций еще до финала может любая команда. Но вот такие перепады — это как-то очень по-русски. Нам, кажется, на роду написано выпрыгнуть из штанов, но уложить на лопатки самого-самого сильного и принципиального соперника. Да не как-то буднично, а так, чтобы с памятью на века. Обычно в роли жертвы выступают канадцы, но как видите, на разных этапах мишенью становились словаки, чехи, и вот теперь шведы. Выплеснули ли наши парни себя без остатка на этот раз? Или силы на самый-самый последний рывок еще остались? Мы всю Олимпиаду не принимали новый образ сборной России, но раз уж мы изменили своим традициям, то пусть это будет во всем.