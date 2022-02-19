Финал Олимпиады-2022. Финляндия — Россия: прогнозы и ставки
Решающая битва за золото.
Решающая битва за золото.
Сборная России продолжает идти к своей цели — первому месту на Олимпиаде в Пекине, невзирая на критические отзывы о ее игре. Полуфинал со Швецией получился самым сложным из всех на этом турнире. «Тре крунур» тоже приехали на Игры-2022 биться, бороться и терпеть. Логично, что матч двух равных команд перешел сначала в овертайм, затем в серию буллитов. Преимущество в ней сначала было у шведов, они вели 2:1, и следующий гол становился победным. Но сборную России сначала выручили вратарь Федотов и защитник Яковлев, а затем неожиданно победный гол забил 20-летний Грицюк. По ходу всего матча стоит отметить также третье звено, им чаще удавались если не опасные моменты, то как минимум подходы к чужим воротам. А Слепышев красиво разобрался с защитником и забил важный гол.
Но Финляндия в финале будет еще более сложным соперником. Сборная Суоми при тренере Ялонене эталонно играет в свой любимый хоккей от обороны. Финские хоккеисты не оставляют свободного места ни в средней зоне, ни тем более в своей. А забить в контратаках тут есть мастера, например звено из «Салавата Юлаева» с Манниненом и Хартикайненом. Первый как раз отличился в полуфинале со Словакией, использовав еще одно любимое оружие финнов: наброс на ворота от защитника и добивание на пятаке. Финляндия пропустила всего 7 голов на этом турнире (и три из них в одном матче от шведов) — это лишний раз подчеркивает, как сложно пробить их оборону и вратаря Сятери.
Россия и Финляндия изначально считались главными фаворитами на Олимпиаде-2022. В этих сборных больше всего игроков из КХЛ, финны побеждали на ЧМ-2019 и выходили в финал ЧМ-2021. Российская команда брала золото в Южной Корее, там играть также приходилось без хоккеистов из НХЛ. В команде Жамнова 7 олимпийских чемпионов Пхенчхана, и этот опыт помогает нашей сборной. В финале снова будет много борьбы у бортов, игры от обороны и совсем мало голов. Тренд Олимпиады в Пекине — низкая результативность, и этим можно воспользоваться. БК Olimpbet предлагает коэффициент 1,85 на тотал меньше 4.
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Андрей Санталов