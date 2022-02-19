Cлафковски забил седьмой гол на Олимпиаде и установил снайперский рекорд турнира в XXI веке

Хоккей, Мужчины, Матч за 3-е место19.02.2022, 16:10 (МСК UTC+3)Национальный, 1229 зрителей
|Юхан Гарпенлев
|Крэйг Рэмзи
|Ларс Юханссон(Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)
|Патрик Рыбар
|23:17
|Юрай Слафковски(Петер Черешняк)
|28:45
|Антон Ландер
|30:54
|Деннис Эверберг
|32:47
|Самуэль Такач(Павол Регенда)
|33:41
|Петер Цегларик
|42:21
|Даниэль Бродин
|58:26
|Юрай Слафковски(Петер Цегларик)
|58:46
|Павол Регенда
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Оливье Гуэн(Канада)