Хоккейный финал, женский марафон, церемония закрытия. Чего ждать на Олимпиаде 20 февраля
Главные события заключительного дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
Главные события заключительного дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
Совсем немного времени останется до того момента, как огонь Белой Олимпиады-2022 погаснет навсегда. И эти соревнования останутся только в памяти болельщиков, ведь Игры подарили всем нам немало эмоций. Чего стоят только субботний двойной успех в мужском лыжном марафоне и соревнования спортивных пар у фигуристов.
Также можно отметить, что, как бы ни сложился последний соревновательный день, российские спортсмены уже выполнили задачу, поставленную перед ними руководством ОКР, — завоевать в общей сложности 30 наград. После завершения субботних соревнований у нас уже 31 медаль, и Россия по общему количеству наград по-прежнему идет второй, лишь немного уступая Норвегии. В воскресенье будут разыграны последние пять комплектов наград, и в четырех видах программы выступят россияне.
Лыжные гонки, без сомнения, главный для российских болельщиков вид спорта на китайских Играх. Его представители выиграли больше трети от общего количества наград всей команды, а если брать только золото, то результат ошеломляющий: четыре из шести побед принадлежат лыжникам.
Особенно успешно выступила в Пекине мужская лыжная команда, но и девушкам есть чем гордиться. Тут и первое место в эстафете, и серебро Натальи Непряевой в скиатлоне, и ее же на пару с Юлией Ступак бронза командного спринта. И ранним воскресным утром по московскому времени у Непряевой будет шанс взять четвертую награду на текущих Играх.
Ранним утром, потому что после субботнего хаоса перед мужским марафоном, вызванного погодой, старт женской гонки заблаговременно перенесли с 9.30 на 6.00 по Москве. При этом девушки побегут свои законные 30 километров «коньком» — это даже больше, чем накануне преодолели мужчины.
Непряева выйдет на старт под первым номером. Также в состав сборной России на марафон попали еще одна олимпийская чемпионка Татьяна Сорина (№ 7), Анастасия Рыгалина (№ 16) и Мария Истомина (№ 23). Если Сорину мы видели в Пекине регулярно, то Рыгалина пробежала здесь только скиатлон 5 февраля, став восьмой, а для Истоминой это вообще олимпийский дебют. Посмотрим, может, кому-то из них удастся повторить подвиг Ивана Якимушкина, финишировавшего вторым в мужском марафоне.
Фаворитом же гонки, без сомнений, будет норвежка Тереза Йохауг. Она действующая чемпионка мира и на ЧМ-2021 привезла соперницам в этом виде программы две с половиной минуты. К тому же лидер сборной Норвегии выиграла здесь обе дистанционные дисциплины и стремится к хет-трику. Список фаворитов также включает ее подруг по команде Рагнхильд Хага, Тирил и Лотте Венг, финок Кертту Нисканен и Кристу Пармакоски, шведок Эббу Андерссон и Шарлотту Калла, американок Джессику Диггинс и Рози Бреннан, австрийку Терезу Штадлобер, немку Викторию Карл.
6.00 Лыжные гонки. Масс-старт, 30 км. Женщины
Интересно, что женский марафон должен был стать последним видом программы Олимпиады. Теперь же эта честь перешла к мужскому хоккею. Финала в нем мы ждем с не меньшим нетерпением, ведь действующий обладатель титула сборная России сыграет против принципиального и очень неудобного для себя соперника — команды Финляндии.
Команда Алексея Жамнова на текущем турнире по-прежнему не убедила в том, что именно она должна быть главным фаворитом. Ни один из матчей с участием россиян не завершился победой какой-либо из сторон с перевесом больше двух шайб. Каждый из успехов нашей команды — трудовой и тяжелый.
Особенно это относится к полуфиналу против Швеции. Там Россия долго выглядела предпочтительнее, но пропустила в третьем периоде, а в овертайме ближе к победе были уже хоккеисты «Тре Крунур». В результате для выхода в финал пришлось бить буллиты. И тут судьба серии тоже очень долго висела на волоске.
Тем эмоциональнее был успех, но теперь у сборной очень трудная задача. Финны традиционно очень неудобный для нас соперник. Все вспоминают поражение на домашней Олимпиаде в Сочи, за которое неплохо бы поквитаться. Но ведь с тех пор россияне еще не раз проигрывали финнам — взять хотя бы полуфинал домашнего ЧМ-2016 в Москве или полуфинал ЧМ-2019.
На этом турнире Финляндия выглядит здорово: команда много забивает (почти в два раза больше сборной России), а в лидерах атаки у нее ходят игроки уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен, плюс мало пропускает. За этот компонент игры отвечает Харри Сятери из новосибирской «Сибири», который, пожалуй, является лучшим голкипером на Играх. Но, с другой стороны, Россия не собирается расставаться с титулом, и у нас есть все, чтобы подарить финнам серебро и поставить яркую точку на пекинской Олимпиаде.
7.10 Хоккей. Мужчины. Финал. Финляндия — Россия
Последний день Олимпиады должен начаться с командного турнира горнолыжников, перенесенного с субботы из-за непогоды. Участникам предстоит соревноваться в параллельном слаломе — каждая победа в заезде приносит очко команде. Если после четырех попыток счет равный, подсчитывают общее время всех четырех участников.
Сборная России, за которую выступят Анастасия Горностаева, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Александр Андриенко и Иван Кузнецов, получила место в соревнованиях смешанных команд после отказа сборной Хорватии. В первом раунде нашими соперниками будут представители Италии.
Также воскресным утром закончатся состязания четверок в бобслее. После первых двух попыток экипаж Ростислава Гайтюкевича идет седьмым, а Максима Андрианова — восьмым. Лидируют же пока немцы Франческо Фридрих и Йоханнес Лохнер, за ними расположился канадец Джастин Криппс.
А в 20.00 по местному времени на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине начнется церемония закрытия Игр. Как и открытие, ее поставил Чжан Имоу, который уже вошел в историю как режиссер сразу четырех церемоний — ранее он работал и на летних Играх-2008. Помимо шоу-программы, состоится официальное закрытие соревнований, парад атлетов. А закончится все торжественной передачей олимпийского флага делегации Милана и Кортина-д’Ампеццо, которым предстоит принимать Игры в 2026 году. Кроме того, над стадионом в Пекине прозвучат и звуки фортепианного концерта Чайковского. Ведь по традиции в ходе церемонии состоится официальное награждение призеров мужского лыжного марафона, выигранного в субботу Александром Большуновым. Именно он и понесет флаг ОКР на параде атлетов.
4.00 Горные лыжи. Турнир смешанных команд
4.05 Керлинг. Женщины. Финал. Япония — Великобритания
4.30 Бобслей. Четверки. Третья попытка
6.20 Бобслей. Четверки. Четвертая попытка
15.00 Церемония закрытия