«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады

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Хоккей Мужчины 2022 Матч за 3-е место, 19.02.2022, 16:10 Швеция 0 Словакия 4

Пару лет назад от одного из бывших игроков сборной России я услышал мнение, что в матчах за третье место нужно расслабиться, играть в свое удовольствие и не думать о бронзе. Допускаю, что хоккеисты, регулярно играющие на чемпионатах мира, действительно руководствуются этим принципом. Но вряд ли с такими же мыслями сегодня на лед выходили хоккеисты сборной Словакии, для многих из которых битва за бронзу со шведами стала матчем жизни и единственной возможностью в карьере зацепиться за олимпийскую медаль.

И если «Тре Крунур» после драматичного полуфинала в предпоследнем матче турнира в Пекине всем своим видом показывали, что им уже ничего не надо, то словаки, проигравшие вчера в очень равном и энергозатратном матче финнам, выскочили на лед с горящими глазами и все-таки увезли домой что-то помимо бесценных воспоминаний. Пока одни вылетали из подтрибунки с мальчишеским шумом-гамом и задором, подбадривая друг друга, другие — своим присутствием делали одолжение.

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Какие-то эмоции у шведов появились, лишь когда команда Крэйга Рэмзи забросила четвертую шайбу в пустые ворота. Но что мешало им стиснуть зубы, включить самолюбие и зарубиться со словаками, которых они обыграли в группе 4:1, с самого начала? Хоккеисты любят говорить очень пафосную фразу — «хоккей все видит». И сегодня шведы действительно были наказаны кем-то свыше за пассивность, аморфность и полное отсутствие характера.

Ну и кто, как не наследник Мирослава Шатана Юрай Слафковски, должен был принести сборной Словакии первые олимпийские медали в истории? До Олимпиады все знали, что юниор финского «ТПС» дико талантлив и точно должен уходить в топ-10 предстоящего драфта НХЛ. Но разве кто-то мог представить, что техничный крайний нападающий, начинавший турнир в четвертом звене, к плей-офф станет игроком ударной тройки, настреляет 7 голов в 7 матчах и будет доминировать на фоне взрослых и опытных мужиков?

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Разумеется, говоря о феномене словацкого вундеркинда, нужно делать поправку на уровень турнира. Но каждая смена Слафковски в Пекине превращалась в мини-спектакль. За всю Олимпиаду я не припомню ни одного игрока, который был бы так заметен в каждом матче и так нацелен на ворота. Реализуй Марек Гривик хотя бы половину моментов, которые в полуфинале для него создал великолепный янгстер, и не факт, что в финале мы бы увидели финнов. А еще, глядя на его игру, каждый раз невольно приходилось задаваться вопросом: а это точно парень, у которого на счету всего одна шайба в 21 матче финского чемпионата?

Он бросал сам. Он нагло лез на пятак. Он был одним из лучших в контроле. Он вел за собой более опытных партнеров. Он забросил шведам единственную шайбу в первом очном матче на групповом этапе. И именно он приговорил их сегодня, оформив дубль в ворота Ларса Юханссона.

Причем первую шайбу рикошетом от своей клюшки ему помог забросить Кристиан Фолин — тот самый шведский защитник, который открыл путь к своим воротам для Антона Слепышева. Сломаться после этого бывший защитник «Миннесоты», «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» в 31 год не должен. Однако эти два дня в Поднебесной ему точно будут сниться в кошмарах.

Были у команды Гарпенлева предпосылки отыграться? Нет, нет и еще раз нет. Все стало ясно, когда на 32-й минуте словаки усилиями Самуэля Такача сделали счет 2:0 и впервые на турнире реализовали большинство, еще больше вогнав соперника в меланхолию.

Интригу до последних минут сохранял лишь Юханссон, которого парни Рэмзи обстреливали со всех позиций. Все, что оставалось шведам, — это грубить от бессилия и просто ждать, когда таймер закончит их вялые телодвижения.

"Думаю, это самое большое достижение в наших карьерах. Это история. Мы запомним это навсегда. Эту медаль будет праздновать вся страна. Не могу представить, что сейчас происходит в Словакии. Я очень счастлив. Будет много поддержки, много сообщений. Все переживали за нас. Мы показали всему миру, на что способна Словакия в хоккее. Войти в тройку лучших — невероятно.

Мы проделали отличную работу за последние четыре года, становились лучше с каждым годом. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала ЧМ в Риге. У нас появляются молодые игроки. К примеру, Слафковски забил семь голов. Но есть не только он, на подходе много игроков. Вы скоро их увидите. Эта бронза — не последнее, что мы выиграем.

Как долго будем праздновать? Очень долго. Как бы где-нибудь не потеряться", — делился эмоциями после сирены нападающий словаков Кристиан Поспишил.