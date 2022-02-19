«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
15
8
12
2Германия
11
8
5
8Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Двоеборье
Командные соревнования К-125 + 4 х 5 км. Мужчины. Гонка
Норвегия
Германия
Япония
Результаты
Коньки
1 000 м. Женщины. Финал
Михо Такаги
Ютта Лердам
Бриттани Боу
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Женщины. Финал 2
Сандра Нэслунд
Мариэль Томпсон
Даниэла Майер
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Женщины. Слалом
Мишель Гизин
Венди Хольденер
Федерика Бриньоне
Результаты
Расписание событий
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/8 финала
Керлинг. Женщины. Финал
20.02скороЯпонияВеликобритания
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 3-й заезд
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/4 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. 1/2 финала
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Малый финал
Горные лыжи. Микст
20.02скороКомандные соревнования. Микст. Большой финал
Лыжные гонки. Женщины
20.02скороМасс-старт, 30 км (С). Женщины
Бобслей. Мужчины
20.02скороЧетверка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Мужчины. Финал
20.02скороФинляндияРоссия
21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы запомним это навсегда». Словаки наказали шведов за пассивность и впервые в истории взяли медали Олимпиады

Историческая победа сборной Словакии.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккей

Мужчины 2022
Матч за 3-е место, 19.02.2022, 16:10

Швеция0Словакия4

Пару лет назад от одного из бывших игроков сборной России я услышал мнение, что в матчах за третье место нужно расслабиться, играть в свое удовольствие и не думать о бронзе. Допускаю, что хоккеисты, регулярно играющие на чемпионатах мира, действительно руководствуются этим принципом. Но вряд ли с такими же мыслями сегодня на лед выходили хоккеисты сборной Словакии, для многих из которых битва за бронзу со шведами стала матчем жизни и единственной возможностью в карьере зацепиться за олимпийскую медаль.

И если «Тре Крунур» после драматичного полуфинала в предпоследнем матче турнира в Пекине всем своим видом показывали, что им уже ничего не надо, то словаки, проигравшие вчера в очень равном и энергозатратном матче финнам, выскочили на лед с горящими глазами и все-таки увезли домой что-то помимо бесценных воспоминаний. Пока одни вылетали из подтрибунки с мальчишеским шумом-гамом и задором, подбадривая друг друга, другие — своим присутствием делали одолжение.

Читайте также
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала медаль на Олимпиаде

Какие-то эмоции у шведов появились, лишь когда команда Крэйга Рэмзи забросила четвертую шайбу в пустые ворота. Но что мешало им стиснуть зубы, включить самолюбие и зарубиться со словаками, которых они обыграли в группе 4:1, с самого начала? Хоккеисты любят говорить очень пафосную фразу — «хоккей все видит». И сегодня шведы действительно были наказаны кем-то свыше за пассивность, аморфность и полное отсутствие характера.

Ну и кто, как не наследник Мирослава Шатана Юрай Слафковски, должен был принести сборной Словакии первые олимпийские медали в истории? До Олимпиады все знали, что юниор финского «ТПС» дико талантлив и точно должен уходить в топ-10 предстоящего драфта НХЛ. Но разве кто-то мог представить, что техничный крайний нападающий, начинавший турнир в четвертом звене, к плей-офф станет игроком ударной тройки, настреляет 7 голов в 7 матчах и будет доминировать на фоне взрослых и опытных мужиков?

Читайте также
Cлафковски забил седьмой гол на Олимпиаде и установил снайперский рекорд турнира в XXI веке

Разумеется, говоря о феномене словацкого вундеркинда, нужно делать поправку на уровень турнира. Но каждая смена Слафковски в Пекине превращалась в мини-спектакль. За всю Олимпиаду я не припомню ни одного игрока, который был бы так заметен в каждом матче и так нацелен на ворота. Реализуй Марек Гривик хотя бы половину моментов, которые в полуфинале для него создал великолепный янгстер, и не факт, что в финале мы бы увидели финнов. А еще, глядя на его игру, каждый раз невольно приходилось задаваться вопросом: а это точно парень, у которого на счету всего одна шайба в 21 матче финского чемпионата?

Он бросал сам. Он нагло лез на пятак. Он был одним из лучших в контроле. Он вел за собой более опытных партнеров. Он забросил шведам единственную шайбу в первом очном матче на групповом этапе. И именно он приговорил их сегодня, оформив дубль в ворота Ларса Юханссона.

Причем первую шайбу рикошетом от своей клюшки ему помог забросить Кристиан Фолин — тот самый шведский защитник, который открыл путь к своим воротам для Антона Слепышева. Сломаться после этого бывший защитник «Миннесоты», «Лос-Анджелеса» и «Монреаля» в 31 год не должен. Однако эти два дня в Поднебесной ему точно будут сниться в кошмарах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Были у команды Гарпенлева предпосылки отыграться? Нет, нет и еще раз нет. Все стало ясно, когда на 32-й минуте словаки усилиями Самуэля Такача сделали счет 2:0 и впервые на турнире реализовали большинство, еще больше вогнав соперника в меланхолию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интригу до последних минут сохранял лишь Юханссон, которого парни Рэмзи обстреливали со всех позиций. Все, что оставалось шведам, — это грубить от бессилия и просто ждать, когда таймер закончит их вялые телодвижения.

Во время загрузки произошла ошибка.

"Думаю, это самое большое достижение в наших карьерах. Это история. Мы запомним это навсегда. Эту медаль будет праздновать вся страна. Не могу представить, что сейчас происходит в Словакии. Я очень счастлив. Будет много поддержки, много сообщений. Все переживали за нас. Мы показали всему миру, на что способна Словакия в хоккее. Войти в тройку лучших — невероятно.

Мы проделали отличную работу за последние четыре года, становились лучше с каждым годом. В прошлом году мы дошли до четвертьфинала ЧМ в Риге. У нас появляются молодые игроки. К примеру, Слафковски забил семь голов. Но есть не только он, на подходе много игроков. Вы скоро их увидите. Эта бронза — не последнее, что мы выиграем.

Как долго будем праздновать? Очень долго. Как бы где-нибудь не потеряться", — делился эмоциями после сирены нападающий словаков Кристиан Поспишил.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого матча сборную Швеции наверняка ждет показательная порка от Aftonbladet, Expressen и ветеранов. Словаков же на родине будут встречать как героев. Сегодня они не просто сотворили историю, но и заставили пару тысяч мальчишек по всей стране загореться хоккеем.

Главные темы
Развязка ОИ: финал в хоккее, женские лыжи, церемония закрытия
Почему Россия не выглядит фаворитом в финале с Финляндией
Как словаки наказали шведов и впервые взяли медали Олимпиады
Что происходило за кулисами триумфа Большунова
Китайцы не дали выиграть российским фигуристам. Зато у нас серебро и бронза
«Большунов — король лыж. У него на медали написано: 50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников
Финал Олимпиады-2022. Финляндия — Россия: прогнозы и ставки
Большунов получит миллионы рублей за выступления на Олимпийских играх в Пекине
Поздняков объявил Большунова знаменосцем сборной России на закрытии Игр
Сборная России обновила национальный рекорд по числу медалей на одной зимней Олимпиаде
Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу Олимпиады в парном катании
Атакующего хоккея так и не дождались. Страдания России на Олимпиаде окупит только золото
Американских фигуристов обвинили в незаконном использовании музыки на Играх
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Золотые ботинки трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова
Команда Норвегии досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр в Пекине
Казахстанский лыжник сделал заявление о карьере после Олимпиады в Пекине
Шведские керлингисты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Зимятов: я как король лыж короную Большунова! Корона готова — красивая и золотая
Александр Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках
Российские олимпийцы повторили рекорд по количеству медалей на зимних Играх
Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Голландская конькобежка Схаутен завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в масс-старте, Голубева не финишировала
Конькобежец Свингс принес Бельгии вторую золотую медаль в истории зимних Олимпийских игр
Большунов — король лыж! А Клебо сошел даже с укороченного марафона
Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Йоханнес Клебо всю ночь не спал, у него ротавирусная инфекция
Александр Большунов выиграл 30-километровый масс-старт на Олимпийских играх — 2022
Йоханнес Клебо снялся с масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Плющенко предположил, что Щербакова завершит карьеру
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
27Сборная России вышла в финал Олимпиады
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 18 февраля
25Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой
10Пекин-2022: лучшие кадры 17 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 17 февраля
18Пекин-2022: лучшие кадры 16 февраля
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 16 февраля
Елена Вяльбе: «Клэбо не хотел бежать 50 км, но потом сократили до 28 км, и он сказал, что бежит»
Бородавко о сокращении марафона: «Абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики»
Жулин: следующий шаг — нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе
Мужской лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине сокращён до 30 км. Изменено время старта
Россия идет на рекорд по медалям. А Китай обгонит США на зимней Олимпиаде, если победит наших фигуристов
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
«Троллей — в бан!» Монолог Вероники Степановой о хейте и критике в отношении спортсменов
Лыжный марафон на Олимпиаде в Пекине может быть перенесён
Большунов против Клебо: главная дуэль этой Олимпиады. Марафон покажет, кто главная звезда Пекина
«Статистика — вещь упрямая». Главные итоги Олимпиады-2022 для российского биатлона
Новозеландский фристайлист Портеус стал олимпийским чемпионом в хафпайпе
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь