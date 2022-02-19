«Почему нас наказывают за то, чего мы не делали?» Американские фигуристы Книрим и Фрэйзер об отмене награждения в командном турнире Олимпиады

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Ранее сборная США, за которую Фрэйзер и Книрим выступили в парном катании, завоевала серебро командника. Однако вручение медалей не состоялось из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой, которая также участвовала в соревновании.

«Могу сказать за команду США. Мы хотим, чтобы медальная церемония состоялась, и мы получили бы эти медали. Это признание серьезной работы, которую каждый проделал. Это было бы последним кусочком пазла в нашей олимпийской мечте», — сказал Фрэйзер.

«Почему нас наказывают за то, чего мы не делали? У женщин-одиночниц церемония состоялась», — отметила Книрим.