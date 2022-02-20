Поражение в хоккейном финале: итоги дня в Пекине

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Женская сборная Великобритании по керлингу выиграла золотые медали Олимпиады. В финале британки победили сборную Японии со счетом 10:3.

Сборная Австрии по горным лыжам одержала победу в смешанных командных соревнованиях. Серебряные медали завоевали немецкие горнолыжники, бронзовыми призерами стали норвежцы.

Немецкие бобслеисты завоевали золото в соревнованиях четверок. Второе место также занял немецкий экипаж. Бронзу завоевала сборная Канады. Россию представляли два экипажа. Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев заняли 7-е место. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Владислав Жаровцев и Дмитрий Лопин стали 8-ми.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла свое третье золото пекинской Олимпиады, победив в гонке на 30 км свободным стилем. Серебряным призером стала американка Джессика Диггинс. Бронзовую медаль завоевала представительница Финляндии Кертту Нисканен. Лучшая из россиянок, Татьяна Сорина, завершила гонку на 5-м месте. Мария Истомина стала 9-й, Анастасия Рыгалина финишировала 17-й. Наталья Непряева снялась с гонки после трети дистанции.

Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпийского турнира. Подопечные Алексея Жамнова уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Единственную шайбу в составе сборной России забросил Михаил Григоренко.