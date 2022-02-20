Немецкие бобслеисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022, россияне заняли 7-е и 8-е места

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
11
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
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Фигурное катание
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Хоккей
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Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
Фигурное катание
Одиночное катание. Женщины. Итог
Анна Щербакова
Александра Трусова
Каори Сакамото
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Финал
07:10онлайнФинляндия1Россия1
07:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Немецкие бобслеисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022, россияне заняли 7-е и 8-е места

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершились соревнования в бобслее у мужских четверок.

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Источник: AFP 2022

Золотую и серебряную медали завоевали немецкие экипажи, замкнули тройку призеров канадцы. Экипаж Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место (+1.85), экипаж Максима Андрианова — восьмой (+2.25).

Олимпийские игры-2022.

Бобслей. Мужчины. Четверка.

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Александр Шуллер (Германия) — 3.54,30 (58,29 + 58,71 + 58,17 + 59,13).

2. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер/Кристиан Расп (Германия) — 3.54,67 (58,13 + 58,90 + 58,34 + 59,30).

3. Джастин Криппс/Райан Зоммер/Кэм Стоунз/Бенжамин Кокуэлл (Канада) — 3.55,09 (58,38 + 59,00 + 58,44 + 59,27).

4. Кристоф Хафер/Микаэль Сольцер/Маттиас Зоммер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 3.55,15 (58,60 + 58,95 + 58,35 + 59,25).

5. Оскар Киберманис/Дэвис Спрингис/Матисс Микнис/Эдгарс Немме (Латвия) — 3.55,27 (58,70 + 58,86 + 58,41 + 59,30).

6. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон/Грег Кэкетт (Великобритания) — 3.55,72 (58,60 + 59,09 + 58,65 + 59,38).

7. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — 3.56,15 (58,54 + 59,24 + 58,81 + 59,56).

8. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин (Россия) — 3.56,55 (58,82 + 59,30 + 59,03 + 59,40).

9. Кристофер Спринг/Коди Соренсен/Самуэль Гигуере/Майк Эвелин (Канада) — 3.56,99 (59,10 + 59,33 + 59,10 + 59,46).

10. Хантер Черч/Джошуа Уильямсон/Кристофер Хорн/Чарли Волкер (США) — 3.57,06 (58,91 + 59,70 + 58,96 + 59,49).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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