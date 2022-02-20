Григоренко забил Финляндии и открыл счёт в финале Олимпиады

На момент написания новости идёт восьмая минута, счёт — 1:0 в пользу России.

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.

Напомним, сборная России — действующий олимпийский чемпион. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне обыграли команду Германии.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч — команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).