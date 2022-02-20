«Русские от природы худые — метаболизм позволяет им учить четверные». Что думают о женской прыжковой революции за океаном?

Россия триумфально завершила программу женского одиночного катания на Олимпиаде в Сочи. Как и четыре года назад в Пхенчхане в Пекине у нас золото и серебро от Анны Щербаковой и Александры Трусовой соответственно. Были все шансы и на полный пьедестал, ведь мы все видели в какой форме была Камила Валиева на командных соревнованиях. В то же время лучшая из американок — Алиса Лью — только седьмая.

Последний раз американки выигрывали медаль в этой дисциплине в Турине в 2006 году, а побеждали и вовсе в 2002-м в Солт-Лейк-Сити. При этом с 1968 по 2006 годы фигуристки из США постоянно были в числе призеров. Для Америки долгое время фигурное катание было важнейшим зимним видом, а соревнования девушек — чуть ли не лицом зимнего спорта. На наших соперников периодически накатывает ностальгия по тем временам, поэтому New York Times выпустили большой аналитический текст, сравнивающий подходы к спорту в США и России. И ключевым стал анализ влияния четверных на турнир женщин. Представляем вам фрагменты этого материала с адаптацией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZyWK7eoxjt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова и другие девушки за четыре года совершили революцию

Еще в 2018 году Мираи Нагасу заявила, что для медали следующих Олимпийских Игр будет необходим четверной прыжок. Тогда ее мало кто понял, ведь даже исполненный Нагасу в Пхенчхане-2018 тройной аксель не сильно повлиял на ее результаты. Но при этом был большой редкостью, так как Мираи стала первой американкой и третьей девушкой в истории, исполнившей такой прыжок на Олимпийских Играх. «Для меня это звучит безумно, но это правда», — повторила Нагасу свое мнение о будущем женского одиночного в виде бума четверных. Пока все следили за противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой американка смотрела вперед, ведь на тренировках Анна Щербакова с Александрой Трусовой еще в 2017 делали первые успешные попытки квадов. Примерно в то же время в Канаде на четверные заходит Элизабет Турсынбаева. Так что революция в спорте назревала.

Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой 25 фотографий 25 фотографий 25 фотографий Триумф Щербаковой, рекорд Трусовой, трагедия Валиевой

Но в феврале 2018 года все смотрели даже на тройной аксель от девушки как на чудо. Надо ли говорить, что с тех пор женское одиночное взлетело в стратосферу? Ведь подумайте, что такое четверной прыжок. Это четыре полных оборота в воздухе, после которых фигурист менее чем через секунду приземляется на одну ногу. И россиянки исполняют такие трюки не один раз за произвольную программу. Чемпионка Анна Щербакова в Пекине делала два прыжка, Камила Валиева — три вместе с тройным акселем, а 17-летняя Александра Трусова в Пекине и вовсе исполнила пять четверных прыжков. Даже для мужского одиночного это нечто невероятное и способны осилить такую программу единицы. Фигуристки Этери Тутберидзе настолько хороши, что даже Нэтан Чен хочет с ними соревноваться. «Это невероятные девочки, так что я думаю они обыграют и парней», — сказал он в шутку.

До Трусовой четверные никто не исполнял почти 16 лет

Но это не совсем шутка — если считать баллы девушек по правилам мужских соревнований, то Валиева, Трусова и Щербакова могут претендовать на пьедесталы и в битве с сильным полом. Первый официальный мужской четверной зафиксирован еще в 1988 году — его сделал канадец Курт Браунинг. С тех пор четверных становилось все больше и больше, в какой-то момент они стали для мужчин даже обыденностью. А вот четверные от девушек, причем не как бравада, а как необходимость — действительно новое явление для спорта. Первая неловкая попытка квада от девушки датируется 2002 годом. Тогда на юниорских соревнованиях прыжок исполнила японка Мики Андо. Но у нее была всего одна и не самая очевидная попытка, больше ни разу ни на одном старте чистым четверной сальхов у нее не получился.

Попытки зайти на квад периодически случались, в том числе и всю карьеру покорить его снова пыталась и Андо — но тщетно. И вот прорыв сразу после Олимпиады-2018 — на юниорском чемпионате мира того года сразу два квада исполняет Трусова. Невероятные тулуп и сальхов в 13 лет стали началом новой эры, когда без элемента ультра-си тебе практически заказан путь к большим победам. В России за эти четыре года уже 12 девушек покорили четверной, причем на официальных международных соревнованиях. Среди них — девять россиянок, но еще больше молодых русских девочек прыгают многооборотные прыжки на внутренних юниорских стартах. Что бы ни говорили о системе Тутберидзе, она движет фигурное катание вперед. Ведь путь к успеху без сложных элементов ныне невозможен, так как стоимость четверных по технике почти в два раза значительнее, чем у тройных.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kboj5TYb7xw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Россия не всегда была лидером в женском одиночном катании

Произвольная программа Трусовой — лучший способ понять современную систему судейства в фигурном катании. Эпоха 6.0 ушла вместе с последними победами американских фигуристок. Теперь здесь царит математика — прыжки имеют базовую стоимость, а судьи ставят только оценки за качество исполнения прыжка или вращения. К оценке за качество добавляются баллы за прыжки в каскаде и за исполнение во второй половине программы. При прокате Александры словно слышишь звук арифмометра, спешно подсчитывающий ее баллы по мере их накопления. Уже за первые два элемента она набирает больше 30 баллов, о чем другие спортсменки могут только мечтать. «Русские настолько далеко впереди, что при чистых прокатах их никто не превзойдет, — сказал Адам Риппон, тренер Мэрайи Белл. “Это суровая правда о том, в каком состоянии фигурное катание сейчас. Но со временем это изменится”, — добавил Адам.

Сейчас кажется, что Россия всегда была в лидерах мирового женского одиночного, но еще недавно они не могли найти фигуристок на Олимпиаду и для участия на Играх-2010 в Ванкувере пригласили спортсменку, ранее выступавшую в США. Ситуация начала меняться восемь лет назад, когда фигурное катание начали захватывать российские подростки. Аделине Сотниковой было всего 17 лет, когда она выиграла олимпийское золото на Играх в Сочи в 2014 году. Это было первое олимпийское золото России в этом виде спорта и четвертая олимпийская медаль в женском одиночном катании в истории в целом. Четыре года спустя на Играх в Пхенчхане-2018 15-летняя Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева в 17 лет — серебро. Успех россиянок в Пекине был ожидаем, ведь на прошлогоднем чемпионате мира они не дали никому не единого шанса, завоевав и золото, и серебро, и бронзу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CY2OQ9hIqqq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CY2OQ9hIqqq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CY2OQ9hIqqq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Система поддержки спорта в России помогает фигуристкам Тутберидзе

Ранее подобное доминирование могли позволить себе только США, но в России сейчас немыслимый уровень внутренней конкуренции даже по сравнению с лучшими годами американского фигурного катания. Занявшая пятое место на прошлом чемпионате России фигуристка исполняет три четверных прыжка. И ведь она даже не претендует на место в составе сборной! Всех троих российских фигуристок-олимпийцев тренирует Тутберидзе в московской школе «Самбо-70». Она известна по работе с Юлией Липницкой, Загитовой и Медведевой, но больше впечатляет общий уровень спортсменов школы — больше 10 фигуристок с элементами ультра-си. Капитана российской сборной и олимпийского чемпиона Никиту Кацалапова в Пекине спросили, знает ли он секрет Тутберидзе в обучении четверным прыжкам. «Вы должны спросить об этом у Этери, — дипломатично ответил спортсмен. — Секрет точно есть, и мне тоже интересно, в чем он заключается».

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Возможно, успехи школы Тутберидзе связаны с системой поддержки спорта в России, которая кардинально отличается от многих стран мира, включая США. Олимпийские виды на элитном уровне полностью финансируются государством, поэтому спортсменам не нужно платить ни за тренеров, ни за время на льду, ни за тренировки вне льда, ни за что-либо еще. Американские спортсменки об этом могут только мечтать. К примеру, Алиса Лью — одна из двух американок, которой покорился четверной, тренируется по девять часов в день. Это необходимый для такого уровня минимум. Но только один час у тренера экстра-класса стоит 100 долларов, поэтому большую часть времени Алиса занимается самостоятельно, внося плату только за аренду льда и лишь периодически обращаясь к консультациям тренера. Помимо тренировок, нужно оплачивать платья, коньки, готовить соревновательную программу. С учетом не самых высоких призовых этот спорт в итоге доступен единицам.

Для четверного нужно подняться в воздух на 64 сотых секунды

Но есть еще один важный фактор, возможно повлиявший на доминирование России. Как считает профессор биомеханики и двигательных наук Университета Делавэра Джим Ричардс, изучавший прыжки в фигурном катании, у русских женщин идеальное телосложение для четверных элементов. «Они от природы худые, а чем ты тоньше и легче, тем быстрее ты можешь вращаться», — сказал профессор. «Конечно, навык исполнять сложные прыжки нарабатывается на тренировках, но способность делать четверные отчасти зависит и от физических свойств. У россиянок от природы очень благоприятный для спорта метаболизм, и это позволяет им легче осваивать сложные элементы», — полагает ученый. Согласно исследованиям Ричардса, чтобы приземлить четверной фигурист должен находиться в воздухе примерно 64 сотых секунды и достичь высоты прыжка около 50 сантиметров. Так высота квада будет примерно на 5−8 процентов выше, чем у тройного прыжка и на 20 процентов дольше время полета.

Как подсчитала биомеханик из колледжа Итака Дебора Кинг, изучающая фигурное катание, Трусова и Щербакова в своих четверных прыжках взлетают примерно на три-четыре дюйма выше, чем при исполнении тройных. «Фигуристы должны занять наилучшую позицию во вращении еще до того, как они достигнут высшей точки своего прыжка. И чем раньше, тем лучше», — отметила Кинг. По ее мнению, ключевой фактор в качественном четверном — это скорость крутки. Так средняя скорость вращения четверного лутца — 5,5 оборотов в секунду. Тройного — только 4,5. Поэтому даже если у спортсмена не получается допрыгнуть до необходимых 50 сантиметров, нехватку высоты можно компенсировать скоростью крутки. Единственное опасение — это больший травматизм при подобном исполнении прыжков. И естественный страх мешает в прогрессе многим спортсменам. «У нас есть тысячи лет эволюции, которые научили организм отказываться от того, что приносит боль», — добавила биомеханик.

Мир восхищается русскими девочками-вундеркиндами

16-летняя Лью, вспоминая свой первый четверной в 14 лет отмечает, что тогда ей было действительно страшно. И только юношеская удаль помогла ей побороть сомнения. «Чтобы сделать четверной нужно быть психически устойчивым и немного безрассудным», — сказала она. Еще страшнее становится, когда ты вырастаешь на несколько дюймов, как Лью за последние два года. Вращаться высоким спортсменкам гораздо труднее, поскольку центр тяжести смещается. Резкий рост и старые травмы — это причины, по которым Алиса отказалась от четверного сейчас и больше не пробует квады с весны 2020 года. Но она понимает, что если хочет побеждать, то придется работать над четверными снова. Лью делает тройной аксель, но этого недостаточно для борьбы с соперниками из России и Японии, хотя совсем недавно этот элемент представлялся фантастикой. Как отмечает аналитик NBC Тара Липински россиянки раздвинули границы возможного, и за ними остается только тянуться.

«Сейчас важнее всего техника, и это особенность системы судейства. Русские разобрались в ней, и от отлично этим пользуются», — заявила она. На Олимпиаде 2018 Загитова победила за счет переноса всех прыжковых элементов во вторую половину — за это Алине дали по 10 процентов бонуса за каждый прыжок. После этого ISU ограничили действие данного правила, и есть мнение, что и стоимость четверных тоже будет подвергаться изменениям. «Для меня это уже не женское катание, — считает Грейси Голд, продолжающая карьеру в 26 лет. — Старая система заставляла быть женственными даже в 15 лет, а нынешние маленькие девочки не спешат взрослеть в катании. Им хватает для побед четверных. Весь мир восхищается русскими вундекриндами, но точно ли это верный путь для спорта и для нас?» — задается вопросом Голд на страницах New York Times.