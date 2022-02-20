Российские хоккеисты после первого периода обыгрывают финнов в финале Олимпиады
Россияне ведут со счетом 1:0.
Россияне ведут со счетом 1:0.
ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею ведет со счетом 1:0 в финальном матче олимпийского турнира с командой Финляндии. Встреча проходит в Пекине.
Шайбу на восьмой минуте забросил Михаил Григоренко, реализовав численное преимущество. Он отличился впервые на турнире.
Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Германии.