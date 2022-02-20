Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении Квителашвили на Олимпиаде

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова заменила в показательном номере в гала-представлении на Олимпиаде Камилу Валиеву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее в номере на музыку из фильма «Аладдин», в котором, словно из лампы, появляется Квителашвили в образе синего джина, лампу в начале номера выносила Валиева. На этот раз лампу вынесла Трусова, Валиева в настоящее время уже находится дома, в Москве. Все спортсмены представляют школу фигурного катания «Хрустальный», тренируются в группе Этери Тутберидзе.