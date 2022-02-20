Сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 медалей на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине.

Золотыми медалистами на Олимпиаде в Пекине в мужской эстафете стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов, в женской — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. На счету Большунова также золотые медали в скиатлоне и масс-старте, серебряная медаль в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте, которую он завоевал в паре с Александром Терентьевым.