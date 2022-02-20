17-летний словак Юрай Слафковски признан MVP Олимпиады-2022

Вчера, 19 февраля, в матче за третье место сборная Словакии обыграла команду Швеции со счётом 2:0. В той встрече дубль оформил 17-летний нападающий Юрай Слафковски, которого признали самым ценным игроком Олимпиады-2022.

Всего на его счету семь голов. Он стал лучшим снайпером турнира.

Также Слафковски занял первое место в гонке бомбардиров, набрав семь очков. Столько же баллов у финнов Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена, а также канадца Адама Тамбеллини.