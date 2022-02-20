Сборная Финляндии по хоккею впервые в истории победила на Олимпийских играх

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и 2006 года в Турине (Италия).

Напомним, по пути к финалу сборная России на групповом этапе сначала переиграла Швейцарию (1:0), потом одолела Данию (2:0), а в заключительном матче уступила Чехии (5:6 ОТ). В четвертьфинале подопечные Алексея Жамнова во второй раз победили датчан. В полуфинале сборная России в серии буллитов сломила сопротивление Швеции (2:1 Б).