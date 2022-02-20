Золота не будет. Россия проиграла финал Олимпиады, снова не справившись с финнами

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
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Лыжные гонки
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Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Золота не будет. Россия проиграла финал Олимпиады, снова не справившись с финнами

Чуда, как четыре года назад, не произошло. Финляндия взяла первое хоккейное золото.

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За последний месяц в адрес сборной России по хоккею было направлено очень много негативных слов. Критические стрелы — и небезосновательно — начали лететь в сторону команды ещё до вылета в Пекин. В менеджеров и тренерский штаб — за излишнюю секретность и спорный выбор состава, в самих игроков, уже по прилёте, — за невзрачную игру в отдельно взятых матчах и неприемлемую для Олимпиады недисциплинированность, как было в случаях со Слепышевым и в большей степени с Воронковым.

Однако во главе угла на любом турнире, особенно таком краткосрочном, всегда стоит результат. И здесь пока никаких вопросов к сборной быть не могло: команда Алексея Жамнова подтвердила статус одного из фаворитов олимпийского первенства, пройдя полный испытаний путь, но всё-таки дойдя до финала, который стал для России вторым подряд — впервые в истории.

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Добраться туда нашим хоккеистам помогло то, в отсутствие чего за последние 11 дней их точно нельзя было упрекнуть ни разу — характер. Да, этой команде не хватает мастерства, но его недостаток она компенсирует упорством, самоотверженностью и неуступчивостью на каждом участке площадки.

Россияне, что называется, дотерпели там, где это было нужно, а характер команды достиг апогея в тяжелейшем полуфинале со шведами. Надёжная игра Федотова, который на этом турнире, несмотря на локальные ошибки, пока ни разу не подводил в моменты наибольшей опасности, самоотверженные и даже в какой-то степени отчаянные сейвы Слепышева, Ткачёва и Никишина, а также хладнокровность Яковлева и Грицюка, исполнивших самые важные буллиты — всё это говорит о той воле к победе, которую регулярно проявляли игроки сборной России.

В той самой серии буллитов за наших ребят переживали даже те, кому, как казалось, нет никакого дела до олимпийского турнира. Хоккеисты спровоцировали у многих россиян те эмоции, которых мы и ждём от событий подобного масштаба — и уже за это им стоит сказать спасибо.

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Но одного характера в финале Олимпиады может быть недостаточно. Тем более в таком финале, где тебе противостоит её главный фаворит. В отличие от нашей команды, у сборной Финляндии прекрасно выстроена система. Юкка Ялонен собрал настоящую машину, которая непобедимой поступью пробиралась к решающему матчу. Никогда в своей истории Суоми не видели золотых олимпийских медалей — и сегодня у них была едва ли не лучшая возможность исправить этот недочёт.

Финны начали финал в абсолютно свойственной им манере — «уфимское» звено пыталось плести свои кружева в нашей зоне, один из лучших игроков этой Олимпиады на «точке» Валттери Фильппула вновь забирал большую часть вбрасываний, а Лео Комаров сразу же начал лезть под кожу россиянам.

«Львы» были гораздо активнее в финальной трети, но эта активность сыграла с ними злую шутку. Бьёрнинен слегка переусердствовал, сыграв высоко поднятой клюшкой, и оставил свою команду в меньшинстве. Мы говорили, что у России будут шансы при розыгрыше лишнего — и в том компоненте, который проседал на протяжении всего турнира, наши хоккеисты преуспели с первой же попытки. Свою пушку наконец-то расчехлил Григоренко — Михаил бросил на неудобной для Сятери высоте, а умелые действия Карнаухова на пятачке помогли скрыть полёт шайбы от глаз финского голкипера.

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Несколько минут спустя финны получили возможность вернуть должок, когда в штрафной бокс отправился Шарипзянов. Благодаря грамотной игре на вбрасываниях Суоми провели все две минуты в нашей зоне, и с каждым приближением шайбы к воротам Федотова сердце ненадолго замирало. Однако россияне выстояли и сумели уйти на перерыв ведя в счёте.

К сожалению, после выхода из раздевалок преимущество продержалось совсем недолго — бросок Покки от синей линии получился не самым акцентированным, однако Федотов пропустил момент броска и, как следствие, шайбу, предательски залетевшую прямо в «домик». Финны могли и выходить вперёд — вскоре они вновь оказались в большинстве, но вновь на стороне России сыграла самоотверженность игроков, которые не жалея себя помогали вратарю защищать его владения.

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В начале третьего периода, правда, никто из них не смог спасти нашу сборную от второго пропущенного гола. Ещё один бросок от синей, и шайба, встретив на пути клюшку Бьёрнинена, слегка изменила траекторию и пролетела над щитком Федотова.

Отступать было уже некуда — времени, чтобы отыграться, было предостаточно, но оно стремительно таяло, с каждой секундной оставляя россиянам всё меньше шансов на спасение. На протяжении нескольких минут подопечные Алексея Жамнова давили на ворота Сятери, однако получалось так, что контрмоменты финнов были опаснее любого из наших. И лишь Федотов оставлял Россию в игре.

Но забивать, естественно должен был не он. Однако простая истина «без бросков не бывает голов» сегодня сработала на все 100%. Всего три броска в створ в третьем периоде никак не помогли спасти матч, а чуда, как четыре года назад, увы, не произошло. Сборная Финляндии довела матч до победы и взяла первое олимпийское золото. У России — лишь серебро.

Дмитрий Сторожев

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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