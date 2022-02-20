Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них — золотые

Большего всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград (4−4−3), на втором месте — фигурное катание (6 наград, 2−3−1), биатлон — 3-й (4 награды, 0−1−3).

Еще у нас три медали в фристайле (0−0−3), две в шорт-треке (0−1−1), две в коньках (0−1−1), одна в хоккее (0−1−0), одна в прыжках с трамплина (0−1−0) и одна в санном спорте (0−0−1).

Команда не смогла взять наград в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и лыжном двоеборье.

В медальном зачете сборная России заняла девятое место (если считать по золотым наградам), по общему количеству наград команда стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей.

Медали сборной России

Золотые медали

Александр Большунов, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем.

Анна Щербакова, фигурное катание, женщины.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, лыжные гонки, эстафета.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, лыжные гонки, эстафета.

Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, фигурное катание, командный турнир.

Александр Большунов, лыжные гонки, скиатлон.

Серебряные медали

Мужская сборная России, хоккей.

Евгения Тарасова, Владимир Морозов, фигурное катание, пары.

Иван Якимушкин, лыжные гонки, масс-старт на 28 км свободным стилем.

Александра Трусова, фигурное катание, женщины.

Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, конькобежный спорт, командная гонка преследования.

Виктория Синицина — Никита Кацалапов, фигурное катание, танцы на льду.

Константин Ивлиев, шорт-трек, 500 м.

Александр Большунов, лыжные гонки, 15 км, классический стиль.

Денис Спицов, лыжные гонки, скиатлон.

Наталья Непряева, лыжные гонки, скиатлон.

Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев, Евгений Климов, прыжки с трамплина, смешанный командный турнир.

Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, биатлон, эстафета.

Бронзовые медали