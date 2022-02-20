Россия завоевала 32 медали в 10 видах спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине, 6 из них — золотые
Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. У команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Сборная России завоевала 32 медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. У команды 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Большего всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград (4−4−3), на втором месте — фигурное катание (6 наград, 2−3−1), биатлон — 3-й (4 награды, 0−1−3).
Еще у нас три медали в фристайле (0−0−3), две в шорт-треке (0−1−1), две в коньках (0−1−1), одна в хоккее (0−1−0), одна в прыжках с трамплина (0−1−0) и одна в санном спорте (0−0−1).
В медальном зачете сборная России заняла девятое место (если считать по золотым наградам), по общему количеству наград команда стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей.
Золотые медали
Серебряные медали
Бронзовые медали