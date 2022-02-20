Третьяк: тренерский штаб Жамнова будет готовить сборную России к чемпионату мира по хоккею

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«Думаю, что они должны готовить команду к чемпионату мира, у них контракт. За два цикла Олимпиады ФХР провела большую работу: золото и серебро Олимпиады — это достойный результат. Тренеры получили хороший опыт. Будем принимать решение», — сказал Третьяк.

Сборная России заняла второе место на олимпийском хоккейном турнире. В финальной игре россияне со счетом 1:2 уступили команде Финляндии.

Жамнов был назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх 28 сентября 2021 года. В его штаб вошли главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, бывший тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар. Генеральным менеджером команды стал выступавший еще в прошлом сезоне за омский «Авангард» олимпийский чемпион Пхёнчхана Илья Ковальчук, который о завершении игровой карьеры не объявлял. В штаб команды также вошли советники Жамнова Валерий Каменский и президент ЦСКА Игорь Есмантович, работающий в системе армейского клуба Алексей Трощинский и бывший игрок Национальной хоккейной лиги Владимир Малахов.