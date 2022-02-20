В Госдуме предложили изменить систему подсчета медалей на Олимпийских играх

«Я предлагаю изменить систему подсчета — за каждую медаль присваивать баллы. Ну, а так получается, что можно за вторые-третьи места не биться, раз главным показателем считают золотые медали. Система подсчета изначально неверная, надо прекратить спекуляции на эту тему. Тогда будет и борьба за общее итоговое место национальной команды, будет совершенно другая картина.



В целом это были самые сложные Олимпийские игры на моей памяти. Здесь была замешана и политика, и пандемия, и другие факторы. Тревога каждый день, думаешь не только о победе, но и о том, заболеешь или нет, отстранят или нет, включат санкции или нет. Но национальная команда России выглядела очень достойно, общее количество медалей показывает наш высокий уровень, мы очень часто были на пьедестале почета», — сказал Свищев.