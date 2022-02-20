Третьяк о победе Финляндии: «Что вы хотите, у них 270 катков на 5 млн людей. В каждом маленьком городке есть тренировки и площадки»

«Финны долго шли к олимпийскому золоту. Что вы хотите, у них на 5 миллионов людей 270 катков. Они планомерно занимаются хоккеем. У них в каждом маленьком городке есть тренировки и площадки. В НХЛ у них очень много игроков, и в КХЛ их много, они на первых ролях. Образованные, техничные игроки с характером. Можно их поздравить, они действительно здорово отыграли этот турнир.



Ребята очень старались, здорово играли в защите. Вратарь наш Иван Федотов — красавец, считаю, что он отыграл классно. Что касается нападения, конечно, хотелось бы больше забивать. Трудно стать олимпийским чемпионом с одной заброшенной шайбой. Мало забивали. Играли две равные команды. Просто удача была сегодня на стороне Финляндии. В Корее мы выиграли золото четыре года назад, здесь выиграли серебро. Это достойный результат. До этих двух турниров у нас на Олимпиадах вообще ничего не было, только в 2002 году бронза была на Играх в США», — заявил президент Федерации хоккея России (ФХР).