«Никто не отнимет медаль!» Нереальная радость финнов после исторической победы над Россией

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Никто не отнимет медаль!» Нереальная радость финнов после исторической победы над Россией

Игроки сборной Суоми уверены, что на родине все сходят с ума, и не могут подобрать слова после триумфа.

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Источник: Reuters

Через несколько часов в Пекине пройдёт официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года, но фактически они уже завершены. Последний олимпийский комплект медалей был разыгран хоккеистами сборных России и Финляндии. Подопечные Юкки Ялонена по праву оказались сильнее, одержав абсолютно историческую для своей страны победу со счётом 2:1. Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду.

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Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Играх 1988 года в Калгари (Канада) и 2006 года в Турине (Италия). Победа над россиянами позволила финской сборной пополнить список команд, завоёвывавших золото турнира. Прежде это удавалось Канаде (девять раз), СССР (семь раз), России (один раз — в 2018-м), Великобритании (один раз — 1936-й), США (два раза — 1960-й и 1980-й), Швеции (два раза — 1994-й, 2006-й), Чехии (один раз — 1998-й) и Объединённой команде республик бывшего СССР (один раз — 1992-й). Логичный успех для финского хоккея, который в последние годы демонстрировал наиболее стабильные результаты по всем возрастам.

Сразу после финальной сирены все хоккеисты сборной Финляндии немедленно бросились поздравлять своего золотого голкипера Харри Сятери. Для 32-летнего вратаря «Сибири» олимпийский турнир стал настоящим пиком его карьеры. Финский вратарь одержал пять побед в пяти матчах, ни разу не пропустив больше двух шайб за игру. В трёх матчах плей-офф Сятери пропустил всего две шайбы и закономерно стал одним из главных авторов финского триумфа.

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Главными героями финской сборной в финале Олимпиады оказались игроки четвёртого звена — Марко Анттила и Ханнес Бьёрнинен, соорудивший победный гол «львов». Тогда как лучшие бомбардиры финнов — набравшие в Пекине по семь очков Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен — не смогли отметиться результативными действиями в золотом матче. Но это не помешает им наряду с Маркусом Гранлундом вернуться в Уфу в ранге олимпийских чемпионов. А пока что «Салават Юлаев» в социальных сетях отмечает успех своих героев.

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В общей сложности олимпийскими чемпионами 2022 года стали сразу 19 хоккеистов КХЛ. Вратари Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»); защитники: Микко Лехтонен (СКА), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба — «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»); нападающие Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все — «Салават Юлаев»), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба — «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба — СКА), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все — «Йокерит»), Йоонас Няттинен («Северсталь»). Неудивительно, что и официальные социальные сети КХЛ не обошлись без фиксации финской победы в финале Олимпиады.

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«Это был сложный матч. Я сидел на скамейке и надеялся на лучшее. Я верил в наших парней, но концовка получилась тяжёлой. Первое олимпийское золото? Это невероятно. Не знаю, что сказать. Как будем праздновать? Не знаю. Возможно, выпьем пива. Ялонен — величайший тренер в истории сборной Финляндии? Это очевидно. Он выиграл всё. Мы играли как единое целое, доверяли друг другу, следовали системе. В этом весь секрет. Все выложились на полную», — поделился чемпионскими эмоциями защитник Кемиляйнен.

Примечательно, что 30-летний хоккеист отправлялся на Олимпиаду ещё в статусе игрока «Витязя», а уезжает из Пекина, уже будучи хоккеистом шведского «Рёгле». Подмосковный клуб отпустил Кемиляйнена доиграть нынешний сезон в Швеции, так как регулярный чемпионат КХЛ для «Витязя» уже завершён.

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«Первая золотая олимпийская медаль в истории финского хоккея — это нечто особенное, и никто никогда не сможет отнять её у нас!» — сказал защитник Сами Ватанен, в нынешнем сезоне выступающий за швейцарскую «Женеву-Серветт».

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«Ощущения невероятные. Я не видел ещё, что происходит в Финляндии, но уверен, что там все сходят с ума, тем более в выходной день. Все празднуют. Наконец-то мечта сбылась, и мы это сделали», — сказал защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка.

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«Трудно подобрать слова, чтобы объяснить, что для меня значит эта победа. Такой тяжёлый турнир. Я чувствовал, что мы всё время играли хорошо и заслужили награду. Хоккей — важное дело для Финляндии», — не мог сдержать эмоций самый титулованный игрок в составе финской команды 37-летний Валттери Фильппула.

Ещё 14 лет назад он выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта», после чего стал бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года и принял участие в Кубке мира 2016 года. В общей сложности Фильппула провёл свыше 1100 матчей в НХЛ, и только перед началом этого сезона вернулся завершать свою игровую карьеру в Европе.

Олимпиада в Пекине для Валттери началась с того, что ему было доверено нести финский флаг на церемонии открытия Игр, а завершилась оформленным чемпионством в ранге капитана национальной команды. Теперь финны могут наслаждаться моментом своего абсолютно заслуженного триумфа.

Сборная Финляндии впервые в истории выиграла золото Олимпиады
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«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более — выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии. Счастливы, как играли сегодня против очень сильной команды России. У них было не так много шансов, а когда появлялись, Сятери был великолепен. Мы заслужили эту победу, и, думаю, народ Финляндии рад. Не чувствую себя национальным героем — чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать своё слово в истории финского хоккея с прекрасной командой. Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся», — подытожил наставник сборной Финляндии Юкка Ялонен.

Сергей Емельянов

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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