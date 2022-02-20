Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
16
8
13
2Германия
12
10
5
9Россия
6
12
14
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия
Россия
Результаты
Бобслей
Четверка. Мужчины. 4-й заезд
Франческо Фридрих
Йоханнес Лохнер
Джастин Криппс
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Женщины
Тереза Йохауг
Джессика Диггинс
Кертту Нисканен
Результаты
Горные лыжи
Командные соревнования. Микст. Большой финал
Австрия
Германия
Норвегия
Результаты
Керлинг
Женщины. Финал
Япония
Великобритания
Результаты
Фигурное катание
Пары. Микст. Итог
Суй Вэнцзин/Хань Цун
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Результаты
Бобслей
Двойка. Женщины. 4-й заезд
Лаура Нольте
Мариама Яманка
Илана Мейерс Тэйлор
Результаты
Хоккей
Мужчины. Матч за 3-е место
Швеция
Словакия
Результаты
Керлинг
Женщины. Матч за 3-е место
Швеция
Швейцария
Результаты
Коньки
Масс-старт. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Ивана Блонден
Франческа Лоллобриджида
Результаты
Коньки
Масс-старт. Мужчины. Финал
Барт Свингс
Чой Джэ Вон
Ли Сын Хун
Результаты
Лыжные гонки
Масс-старт, 30 км (С). Мужчины
Александр Большунов
Иван Якимушкин
Симен Крюгер
Результаты
Керлинг
Мужчины. Финал
Швеция
Великобритания
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Мужчины. Финал
Нико Портеус
Дэвид Уайз
Алекс Феррейра
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Мужчины. 15 км
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Ветле Кристиансен
Результаты
Коньки
1 000 м. Мужчины. Финал
Томас Крол
Лоран Дюбрей
Ховард Лоренцен
Результаты
Фристайл
Ски-кросс. Мужчины. Финал 2
Райан Регез
Алекс Фива
Сергей Ридзик
Результаты
Биатлон
Масс-старт. Женщины. 12,5 км
Жюстин Бреза-Буше
Тирил Экхофф
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Керлинг
Мужчины. Матч за 3-е место
Канада
США
Результаты
Фристайл
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Элин Гу
Кэсси Шарп
Рэйчел Каркер
Результаты
14:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России

Топ-10. Субъективный рейтинг «СЭ».

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В Пекине завершилась Олимпиада. У России — 32 медали. Так много на зимних Играх у нашей страны не было никогда. Мы рады за всех наших медалистов, но все-таки выбрали десятку отечественных героев Игр. На наш субъективный взгляд. Условие: от одного вида спорта — только один человек.

Александр Большунов, 25 лет, лыжные гонки

Трехкратный олимпийский чемпион — главный герой всей нашей команды. Не просто так именно он несет флаг на закрытии. В лыжах у нас вообще шикарная сборная. Практически каждый — звезда. Но, как заметил Юрий Бородавко, все сейчас немного в тени Большунова.

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Александр Логинов, 30 лет, биатлон

У чемпиона мира нет личных наград в Пекине, но обе эстафеты он провел феноменально. В двух бронзах огромная его заслуга. За команду Александр отработал идеально.

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Татьяна Иванова, 31 год, санный спорт

Врачи в ноябре говорили, что про Пекин Татьяне стоит забыть. Незадолго до Олимпиады ей сняли гипс с ноги. Наступать толком она не может и сейчас. Но Иванова не стала никого слушать и сделала четыре шикарные попытки в самый важный момент. На фоне общего провала в санном спорте ее бронза — огромный успех. А с учетом серьезной травмы и невозможности нормально тренироваться — просто подвиг.

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Анна Щербакова, 17 лет, фигурное катание

Фигурное катание, как и ожидалось, стало одним из главных для России видов спорта. Количество событий зашкаливало. Медалей и героев — тоже полно. Но Анна Щербакова — единственная, кто уезжает с личным золотом. И ее стрессоустойчивость поражает.

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Илья Буров, 30 лет, фристайл

Все ждали победы от Максима Бурова. Безусловного номера один по сезону. Но болезнь выбила лидера Кубка мира из колеи. Максима подстраховал брат Илья. И такая бронза дорогого стоит.

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Вик Уайлд, 35 лет, сноуборд

В этого парня почти никто не верил. После дубля в Сочи-2014 у него не было успехов. На фоне чемпионов мира Дмитрия Логинова и Андрея Соболева Вик смотрелся скромно. Однако в самый нужный момент ветеран собрался — и добрался до пьедестала. Его медаль — единственная для российского сноуборда за две последние Олимпиады.

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Семен Елистратов, 31 год, шорт-трек

Елистратов, как и Уайлд, один из героев Сочи-2014. Вот только после домашних Игр Семен взял личную медаль в Пхенчхане-2018, а теперь и в Пекине-2022. Больше того, уфимец мог затащить на подиум и эстафету. Не хватило каких-то крох — 0,009.

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Руслан Захаров, 34 года, коньки

Захаров вместе с Елистратовым стал олимпийским чемпионом по шорт-треку в Сочи. Но дальше Руслан пошел другим путем. Перешел в коньки. И теперь — один из лидеров сборной. В Пекине он стал серебряным призером в командной гонке. Этот мужик — первый россиянин в истории, который выиграл две медали на зимних Играх в разных видах спорта.

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Арсений Грицюк, 20 лет, хоккей

Хоккеисты обидно проиграли в финале финнам. Но ведь игры за золото вообще могло не быть. Судьбу полуфинала со шведами решили буллиты. И решающий реализовал юный Арсений Грицюк.

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Евгений Климов, 28 лет, прыжки с трамплина

Кто бы мог подумать, что у нас тут будет медаль в прыжках на лыжах с трамплина? Но у России — серебро в командном турнире! И лидер нашей четверки — Климов. Который, к слову, тоже выступал в Сочи-2014. Правда, в двоеборье. В этом виде спорта спортсмен регулярно финишировал среди аутсайдеров. А вот в прыжках он — уже в истории.

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Владимир Иванов

Главные темы
Пекин-2022: самая драматичная Олимпиада в истории
Большунов, Щербакова и Иванова: кто главный герой Игр для России
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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
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