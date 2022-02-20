«Ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» Обращение Слепышева к критикам после финала Олимпиады

Хоккеист в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Олимпийских игр и написал: «Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!».